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    Tarih belli oldu! Konut hamlesi Başkan Erdoğan tarafından 13 Eylül’de açıklanacak

    Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği takvim duyuruldu. Tarihi sosyal konut projesinin detayları 13 Eylül’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. İşte tüm detaylar...

    Fatma Göksu
    Konut hamlesi 13 Eylül’de açıklanacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ağustos'taki Kabine toplantısında müjdesini verdiği sosyal konut projesinin çalışmalarında sona yaklaşıldı.

    Ev kiraları ve konut fiyatlarını düzenleyecek, piyasaları rahatlatacak dev projenin tüm detaylarını 13 Eylül'de Başkan Erdoğan açıklayacak.



    GÖZLER ERDOĞAN'DA
    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" ifadelerini kullandı.



    KİRA ÖDER GİBİ
    Dar ve orta gelirli vatandaşları rahatlatacak, kira öder gibi ev sahibi yapacak projenin detayları de şekilleniyor. Bakan Kurum, paylaşımında, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile ilgili şu detaylara yer verdi: "81 ilde kira öder gibi ev sahibi olunacak. Projede; konut, konut arsası ve sanayi siteleri yer alacak. Konut projesinden gençler, yeni evlenenler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engellilere özel kontenjan ayrılacak."

    PROJEDE NELER OLACAK?

    Konut

    Konut arsası

    Sanayi siteleri




        KİMLERE KONTENJAN AYRILACAK?

        Gençler

        Emekliler

        Şehit yakınları-gaziler

        Engelliler


        EVLER NASIL OLACAK?

        Yerel ve yatay mimari

        Sıfır atık uyumlu

        Enerji verimli

        İklim dostu malzemeler

        Yenilenebilir enerji sistemi
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        Haberler Ekonomi Tarih belli oldu! Konut hamlesi Başkan Erdoğan tarafından 13 Eylül’de açıklanacak
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