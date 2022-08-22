Tarih belli oldu! Konut hamlesi Başkan Erdoğan tarafından 13 Eylül’de açıklanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ağustos'taki Kabine toplantısında müjdesini verdiği sosyal konut projesinin çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Ev kiraları ve konut fiyatlarını düzenleyecek, piyasaları rahatlatacak dev projenin tüm detaylarını 13 Eylül'de Başkan Erdoğan açıklayacak.
GÖZLER ERDOĞAN'DA
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" ifadelerini kullandı.
KİRA ÖDER GİBİ
Dar ve orta gelirli vatandaşları rahatlatacak, kira öder gibi ev sahibi yapacak projenin detayları de şekilleniyor. Bakan Kurum, paylaşımında, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile ilgili şu detaylara yer verdi: "81 ilde kira öder gibi ev sahibi olunacak. Projede; konut, konut arsası ve sanayi siteleri yer alacak. Konut projesinden gençler, yeni evlenenler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engellilere özel kontenjan ayrılacak."
PROJEDE NELER OLACAK?
Konut
Konut arsası
Sanayi siteleri