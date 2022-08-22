Tarih belli oldu! Konut hamlesi Başkan Erdoğan tarafından 13 Eylül’de açıklanacak





KİRA ÖDER GİBİ

Dar ve orta gelirli vatandaşları rahatlatacak, kira öder gibi ev sahibi yapacak projenin detayları de şekilleniyor. Bakan Kurum, paylaşımında, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile ilgili şu detaylara yer verdi: "81 ilde kira öder gibi ev sahibi olunacak. Projede; konut, konut arsası ve sanayi siteleri yer alacak. Konut projesinden gençler, yeni evlenenler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engellilere özel kontenjan ayrılacak."



PROJEDE NELER OLACAK?



Konut



Konut arsası



Sanayi siteleri