Avrupa ülkelerinin başkentlerindeki doğalgaz fiyatları karşılaştırıldı. Household Energy Price Index (HEPI) verilerine göre, metreküp başına Avrupa başkentleri içinde en ucuz gazı Türkiye kullanıyor.
Ankara'da doğalgazın konutlardaki metreküp fiyatı 4,68 lira (0,2647 euro) olurken; en pahalı doğalgazı ise Hollanda 53,63 lira (3,01 euro) ile kullanıyor. İngiltere'de yaşayan hane halkı doğalgazın metreküpüne 35 lira (1,96 euro) öderken; Berlin'de yaşayanlar 32,6 lira (1,83 euro), Zagrep'te yaşayanlar ise 9,89 lira (0,56 euro) ödüyor.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da metreküp başına 32,51 lira (1,82 euro), Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 25,9 lira (1,45 euro) veriliyor.
ASGARİ ÜCRET İÇİNDEKİ PAYI DA DÜŞÜK
Aylık 100 metreküp doğalgaz fiyatının asgari ücret içerisindeki payında ise şöyle bir tablo ortaya çıkıyor:
● Türkiye'de yüzde 9,31
● İspanya'da yüzde 15,84
● Hollanda'da yüzde 14,30
● Bulgaristan'da yüzde 39,51
● Yunanistan'da yüzde 17,98.
Ankara'da doğalgazın konutlardaki metreküp fiyatı 4,68 lira (0,2647 euro) olurken; en pahalı doğalgazı ise Hollanda 53,63 lira (3,01 euro) ile kullanıyor. İngiltere'de yaşayan hane halkı doğalgazın metreküpüne 35 lira (1,96 euro) öderken; Berlin'de yaşayanlar 32,6 lira (1,83 euro), Zagrep'te yaşayanlar ise 9,89 lira (0,56 euro) ödüyor.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da metreküp başına 32,51 lira (1,82 euro), Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 25,9 lira (1,45 euro) veriliyor.
ASGARİ ÜCRET İÇİNDEKİ PAYI DA DÜŞÜK
Aylık 100 metreküp doğalgaz fiyatının asgari ücret içerisindeki payında ise şöyle bir tablo ortaya çıkıyor:
● Türkiye'de yüzde 9,31
● İspanya'da yüzde 15,84
● Hollanda'da yüzde 14,30
● Bulgaristan'da yüzde 39,51
● Yunanistan'da yüzde 17,98.