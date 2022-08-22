Asker ailesine ayda 1150 TL

Vatani görevini yerine getirmek için askere giden kişilerin maddi durumu yetersiz olan ailelerine devlet maaş desteği veriyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Muhtaç Asker Ailesi Yardımı' programı ile asker evli ise eşine, değil ise anne-babasına her ay 800 lira ödeme yapıyor.
Askerlik süresince devam eden, en çok 12 ay olarak uygulanan bu destekten yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na kimlik ile başvurmak yeterli oluyor. Asker ailelerine yönelik bir diğer destek ise 'Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programı.' Bu desteğin tutarı da aylık 350 lira. Bu destekten yararlanmak için çocuğun 18 yaşın altında olması gerekiyor.
Destek için başvuru ise muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından yararlanan askerin eşi tarafından yapılıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Muhtaç Asker Ailesi Yardımı' programı ile asker evli ise eşine, değil ise anne-babasına her ay 800 lira ödeme yapıyor.
Askerlik süresince devam eden, en çok 12 ay olarak uygulanan bu destekten yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na kimlik ile başvurmak yeterli oluyor. Asker ailelerine yönelik bir diğer destek ise 'Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programı.' Bu desteğin tutarı da aylık 350 lira. Bu destekten yararlanmak için çocuğun 18 yaşın altında olması gerekiyor.
Destek için başvuru ise muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından yararlanan askerin eşi tarafından yapılıyor.