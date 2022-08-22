Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Asker ailesine ayda 1150 TL

    Vatani görevini yapanların eş ya da anne-babasına ayda 800 lira çocuğuna da 350 lira destek imkanı var. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Asker ailesine ayda 1150 TL
    Vatani görevini yerine getirmek için askere giden kişilerin maddi durumu yetersiz olan ailelerine devlet maaş desteği veriyor.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Muhtaç Asker Ailesi Yardımı' programı ile asker evli ise eşine, değil ise anne-babasına her ay 800 lira ödeme yapıyor.

    Askerlik süresince devam eden, en çok 12 ay olarak uygulanan bu destekten yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na kimlik ile başvurmak yeterli oluyor. Asker ailelerine yönelik bir diğer destek ise 'Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programı.' Bu desteğin tutarı da aylık 350 lira. Bu destekten yararlanmak için çocuğun 18 yaşın altında olması gerekiyor.

    Destek için başvuru ise muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından yararlanan askerin eşi tarafından yapılıyor.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sinekle kesintisiz mücadele
    Haberler Ekonomi Asker ailesine ayda 1150 TL
        SON DAKİKA