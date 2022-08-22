Emeklilerin banka promosyonu için çağrı





Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün de "Promosyonun konuşulduğu masada emeklileri temsilen biz de olmalıyız" diye konuştu. Emeklilerin daha yüksek promosyon için girişimlerinin kredi veya kredi kartı borçları sebebiyle engellendiğine dikkati çeken Ergün, "Emeklileri bankalara mecbur bırakan zorunluluklar da kaldırılmalıdır" dedi.

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