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    Emeklilerin banka promosyonu için çağrı

    Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, "Bakanlık 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkarsa emeklilerin eline 10-15 bin lira, belki daha fazla promosyon geçebilir" dedi.

    Promosyon çağrısı

    Emeklilerin banka promosyonu için çağrı geldi...



    Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, "Bakanlık 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkarsa emeklilerin eline 10-15 bin lira, belki daha fazla promosyon geçebilir" dedi.



    Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün de "Promosyonun konuşulduğu masada emeklileri temsilen biz de olmalıyız" diye konuştu. Emeklilerin daha yüksek promosyon için girişimlerinin kredi veya kredi kartı borçları sebebiyle engellendiğine dikkati çeken Ergün, "Emeklileri bankalara mecbur bırakan zorunluluklar da kaldırılmalıdır" dedi.

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    Haberler Ekonomi Emeklilerin banka promosyonu için çağrı
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