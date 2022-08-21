Ucuz evde büyük fırsat! Başvuru için gelir sınırı 14 bin liraya çıktı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklama ile hayata geçecek. 81 ilde dar gelirli vatandaşların aidat öder gibi ödemelerle ev sahibi olacağı projede daire sayısının 200 bini bulabileceği belirtiliyor. Projeden şehit yakınları, gaziler, engelliler ve emeklilerin yanı sıra gençler ile yeni evlenen çiftler de öncelikli olarak faydalanacak. Projeden yararlanmak için daha önce 10 bin lira olan gelir sınırı da artırıldı. Hane geliri Anadolu'da 14 bin TL, İstanbul'da ise 16 bin TL'nin altında olanlar projeye başvuru yapabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma.
25 yaşını doldurmuş olma.
Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan uzun süredir ikamet ediyor olma veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olma.
TOKİ'den konut satın almamış olma ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış olma.
Hane halkı adına yalnızca bir adet başvuru yapılmış olmalı.
ROMAN VATANDAŞA MESLEK KURSU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınların ve Roman vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması için bu yıl 71 yeni Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 12 yeni Sosyal Destek Merkezi (SODAM) açacaklarını bildirdi. Yanık, ADEM ve SODAM'larda kadınlara ve Roman vatandaşlara yönelik psikososyal, sosyokültürel, mesleki gelişim ve kişisel gelişim konularında kurs ile eğitimler verildiğine değinerek, ihtiyaçlar doğrultusunda ülke genelinde ADEM ve SODAM'ların yaygınlaştırılmasına devam edeceklerini ifade etti. Daha fazla kadının yararlanabilmesi için hayata geçirilecek merkezlerde kreş imkanının da olacağını belirten Yanık, başta kadınlar olmak üzere, vatandaşların ekonominin içinde aktif yer almasını hedeflediklerini ve bu amaçla çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.
TÜRK TELEKOM'DAN KADINLARA DESTEK
Türk Telekom'un girişimci kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konularında eğitim fırsatı sunduğu "Dijitalde Hayat Kolay" projesinin mentorluk ve hibe başvuru dönemi başladı. Projeyle, dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verilen kadınların, yetkinliklerini geliştirmelerine ve ürettikleri ürünleri çevrim içi kanallardan pazarlamalarına destek olmak amaçlanıyor.