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    Ucuz evde büyük fırsat! Başvuru için gelir sınırı 14 bin liraya çıktı

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuru için gelir sınırı 14 bin liraya çıktı. Bu sınır İstanbul için 16 bin lira olarak uygulanacak. İşte sizler için derlediğimiz 21 TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Ucuz evde büyük fırsat

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklama ile hayata geçecek. 81 ilde dar gelirli vatandaşların aidat öder gibi ödemelerle ev sahibi olacağı projede daire sayısının 200 bini bulabileceği belirtiliyor. Projeden şehit yakınları, gaziler, engelliler ve emeklilerin yanı sıra gençler ile yeni evlenen çiftler de öncelikli olarak faydalanacak. Projeden yararlanmak için daha önce 10 bin lira olan gelir sınırı da artırıldı. Hane geliri Anadolu'da 14 bin TL, İstanbul'da ise 16 bin TL'nin altında olanlar projeye başvuru yapabilecek.

    BAŞVURU ŞARTLARI
    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma.
    25 yaşını doldurmuş olma.
    Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan uzun süredir ikamet ediyor olma veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olma.
    TOKİ'den konut satın almamış olma ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış olma.
    Hane halkı adına yalnızca bir adet başvuru yapılmış olmalı.



    ROMAN VATANDAŞA MESLEK KURSU
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınların ve Roman vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması için bu yıl 71 yeni Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 12 yeni Sosyal Destek Merkezi (SODAM) açacaklarını bildirdi. Yanık, ADEM ve SODAM'larda kadınlara ve Roman vatandaşlara yönelik psikososyal, sosyokültürel, mesleki gelişim ve kişisel gelişim konularında kurs ile eğitimler verildiğine değinerek, ihtiyaçlar doğrultusunda ülke genelinde ADEM ve SODAM'ların yaygınlaştırılmasına devam edeceklerini ifade etti. Daha fazla kadının yararlanabilmesi için hayata geçirilecek merkezlerde kreş imkanının da olacağını belirten Yanık, başta kadınlar olmak üzere, vatandaşların ekonominin içinde aktif yer almasını hedeflediklerini ve bu amaçla çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.



    TÜRK TELEKOM'DAN KADINLARA DESTEK
    Türk Telekom'un girişimci kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konularında eğitim fırsatı sunduğu "Dijitalde Hayat Kolay" projesinin mentorluk ve hibe başvuru dönemi başladı. Projeyle, dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verilen kadınların, yetkinliklerini geliştirmelerine ve ürettikleri ürünleri çevrim içi kanallardan pazarlamalarına destek olmak amaçlanıyor.



        ESKİŞEHİR'DE ALTIN BULUNDU
        Gübretaş'ın Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3,5 milyon onsluk, Koza Altın'ın geçtiğimiz Haziran ayında Ağrı'da 20 ton altın rezervini keşfetmesinin ardından bir güzel haber de Eskişehir'den geldi. Koza Altın'ın Eskişehir'in Kaymaz ilçesinde yaklaşık 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit edildi. Şirketten yapılan açıklamada "Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20.000 ons'luk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaktan yaklaşık 16.000 Ons Altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500.000.000.-
        TL katkısı olacaktır" denildi.



        BERBERE HAFTA TATİLİ
        Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre, berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak. 1 Ekim 2022'den itibaren uygulamaya girecek olan düzenleme, ülke genelinde sektör temsilcisi meslek kuruluşlarından görüş alınarak gerçekleştirilecek. Kararla belirlenecek olan kapanma gününde berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarının haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmesi amaçlandı. Ticaret Bakanlığı, haksız rekabetin oluşmasını ve işletmelerin ekonomik kayba uğramalarını engellemek için kapatma kararının tüm işletmelerde eşit şekilde uygulanacağı bildirdi. Kapanma günü, tüketici tercihi ve davranış kalıplarında farklılıklar olabileceği göz önünde bulundurularak ve illerin dinamikleri göz önüne alınarak belirlenecek. Açıklamada, üç grup için ayrı ayrı kapanma günlerinin tespit edilebileceği bilgisini verdi.

        ESNAFA BORÇ YAPILANDIRMASI
        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın "sıfır faizli ve uzun vadeli" yeni bir yapılandırma istediğini bildirdi. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sonrası esnaf ve sanatkarların birikmiş kredi, SGK ve vergi borcunu ödeyebilmesi için en büyük isteğinin yeni bir borç yapılandırması olduğunu belirtti. İki milyonu aşkın esnafın, birikmiş borçlarını ödeyebilmesi için sıfır faizli ve uzun vadeli yeni bir yapılandırmanın şart olduğunu aktaran Palandöken, yapılandırmayla esnafa sicil düzenlenmesi de sağlanarak "nefes kredisi" verilmesi gerektiğini ifade etti. Esnafın biriken borçlarını ödemek için krediye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Palandöken, "Sadece kamu bankaları değil, özel bankalar da ekonominin bel kemiği olan esnaf ve sanatkarlar için düşük faizli kredi imkanı sunmalı. Krediler ile yeni iş yeri açacak olan genç girişimcilerin de önü mutlaka açılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

        KARADENIZ REKORU TÜRKİYE'NİN
        Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından geçen 2 yılda projede çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şu ana kadar sorunsuz ilerleyen proje, gelecek yıl gazın ulusal sisteme bağlanmasıyla, dünyada kendi alanında bu kadar kısa sürede biten proje olarak rekorlar kitabına girecek" dedi. Bakan Dönmez, gazı taşıyacak boruların seriminde de ciddi aşama kaydedildiğini belirterek, "Castorone gemisi, 170 kilometrelik hattı bitirmek üzere" diye konuştu. Dönmez, sahada 6 bin kişi ve denizlerde 30 gemiyle sürecin planlandığı gibi ilerlediğini belirtti.

        MERKEZDEN TİCARİ KREDİ HAMLESİ
        Ağustos toplantısında faiz indirimi kararı alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi faizleri ve büyüme hızına yönelik yeni düzenleme yaptı. Bankalar verecekleri ticari kredilerde faiz oranlarına getirilen katsayıya bağlı olarak menkul kıymet tesis etmek zorunda kalacak. Faizi yüzde 22.85'i aşan krediler için yüzde 20, yüzde 29,38'i aşan krediler için kredi tutarının yüzde 90'ı kadar menkul kıymet tesis edilecek. Düzenleme ile ticari kredilerde yüzde 30'u aşan faiz uygulaması da zorlaştırılmış oldu.

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        Haberler Ekonomi Ucuz evde büyük fırsat! Başvuru için gelir sınırı 14 bin liraya çıktı
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