Ucuz evde büyük fırsat! Başvuru için gelir sınırı 14 bin liraya çıktı





BERBERE HAFTA TATİLİ

Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre, berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak. 1 Ekim 2022'den itibaren uygulamaya girecek olan düzenleme, ülke genelinde sektör temsilcisi meslek kuruluşlarından görüş alınarak gerçekleştirilecek. Kararla belirlenecek olan kapanma gününde berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarının haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmesi amaçlandı. Ticaret Bakanlığı, haksız rekabetin oluşmasını ve işletmelerin ekonomik kayba uğramalarını engellemek için kapatma kararının tüm işletmelerde eşit şekilde uygulanacağı bildirdi. Kapanma günü, tüketici tercihi ve davranış kalıplarında farklılıklar olabileceği göz önünde bulundurularak ve illerin dinamikleri göz önüne alınarak belirlenecek. Açıklamada, üç grup için ayrı ayrı kapanma günlerinin tespit edilebileceği bilgisini verdi.



ESNAFA BORÇ YAPILANDIRMASI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın "sıfır faizli ve uzun vadeli" yeni bir yapılandırma istediğini bildirdi. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sonrası esnaf ve sanatkarların birikmiş kredi, SGK ve vergi borcunu ödeyebilmesi için en büyük isteğinin yeni bir borç yapılandırması olduğunu belirtti. İki milyonu aşkın esnafın, birikmiş borçlarını ödeyebilmesi için sıfır faizli ve uzun vadeli yeni bir yapılandırmanın şart olduğunu aktaran Palandöken, yapılandırmayla esnafa sicil düzenlenmesi de sağlanarak "nefes kredisi" verilmesi gerektiğini ifade etti. Esnafın biriken borçlarını ödemek için krediye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Palandöken, "Sadece kamu bankaları değil, özel bankalar da ekonominin bel kemiği olan esnaf ve sanatkarlar için düşük faizli kredi imkanı sunmalı. Krediler ile yeni iş yeri açacak olan genç girişimcilerin de önü mutlaka açılmalı." değerlendirmesinde bulundu.



KARADENIZ REKORU TÜRKİYE'NİN

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından geçen 2 yılda projede çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şu ana kadar sorunsuz ilerleyen proje, gelecek yıl gazın ulusal sisteme bağlanmasıyla, dünyada kendi alanında bu kadar kısa sürede biten proje olarak rekorlar kitabına girecek" dedi. Bakan Dönmez, gazı taşıyacak boruların seriminde de ciddi aşama kaydedildiğini belirterek, "Castorone gemisi, 170 kilometrelik hattı bitirmek üzere" diye konuştu. Dönmez, sahada 6 bin kişi ve denizlerde 30 gemiyle sürecin planlandığı gibi ilerlediğini belirtti.



MERKEZDEN TİCARİ KREDİ HAMLESİ

Ağustos toplantısında faiz indirimi kararı alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi faizleri ve büyüme hızına yönelik yeni düzenleme yaptı. Bankalar verecekleri ticari kredilerde faiz oranlarına getirilen katsayıya bağlı olarak menkul kıymet tesis etmek zorunda kalacak. Faizi yüzde 22.85'i aşan krediler için yüzde 20, yüzde 29,38'i aşan krediler için kredi tutarının yüzde 90'ı kadar menkul kıymet tesis edilecek. Düzenleme ile ticari kredilerde yüzde 30'u aşan faiz uygulaması da zorlaştırılmış oldu.

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