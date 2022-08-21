Oruç Reis denizlere çok güçlü dönecek! Kapasite maksimuma çıkıyor

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı karaya yaklaştıran Türkiye, sismik araştırmalarına devam ediyor. Sondaj ve araştırma çalışmalarının hızlanması amacıyla son olarak Abdülhamid Han sondaj gemisi filoya katılırken, eldeki gemilerde de güçlendirme yapılıyor. Bu kapsamda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 5 yıllık zorunlu bakım, ekipman ve yazılım modernizasyonu için faaliyetlerine ara verdi.
Birkaç aydır İstanbul'da bakımda bulunan gemi, geçtiğimiz günlerde de Zonguldak'taki Filyos Limanı'na demirledi. Son aşamasına gelinen modernizasyon çalışmalarının ardından Oruç Reis'in sismik veri toplama kapasitesi, 4x6.000 metreden 4x8.100 metreye çıkarılacak.
Böylece gemi, petrol ve gaz potansiyelinin tespiti için 20 yılda toplayabileceği veriyi 8 yılda toplayabilecek. Sismik veri toplama kapasitesinin artırılması sayesinde gemi daha çok 3 boyutlu projelerde kullanılmaya başlanacak.