Oruç Reis denizlere çok güçlü dönecek! Kapasite maksimuma çıkıyor

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı karaya yaklaştıran Türkiye, sismik araştırmalarına devam ediyor. Sondaj ve araştırma çalışmalarının hızlanması amacıyla son olarak Abdülhamid Han sondaj gemisi filoya katılırken, eldeki gemilerde de güçlendirme yapılıyor. Bu kapsamda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 5 yıllık zorunlu bakım, ekipman ve yazılım modernizasyonu için faaliyetlerine ara verdi.