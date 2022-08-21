Schengen rezilliği! Avrupa ülkeleri Türk vatandaşlarına vize vermemek için 10 hafta bekletiyor

Son aylarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin Türk vatandaşlarına karşı takındığı vize vermeme tavrı tepkilere yol açmaya başladı. Avrupa ülkelerine turistik ya da iş için gitmek isteyen vatandaşlar Schengen vizesi için başvurduğunda ortalama olarak 3 bin TL para ödüyor. Fakat daha önce en geç iki haftada çıkan vize için ortalama 10 hafta bekleme süresi veriliyor. Bu süre sonunda vize verilmezken alınan 3 bin TL de iade edilmiyor. Vize için günlerce evrak toplayan ve kuyruklarda perişan olan vatandaşlar sonunda hüsranı yaşarken, parasından da oluyor. Vize çilesi sadece vatandaşları değil seyahat acentelerini de zor durumda bıraktı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Schengen vizesi başvurularında yaşanan sıkıntıların seyahat acentelerinin üzerlerindeki yükün daha da artmasına yol açtığını belirterek, "Seyahat acentelerimizin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyen bu sorun, turlarda iptallere kadar varan sonuçlara yol açmaktadır" ifadelerini kullandı. Bağlıkaya, şunları kaydetti:"Vize başvurularına yanıt sürelerinin 10 haftayı bulan sürelere ulaşması ve vize başvuruların reddedilmesi önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bununla birlikte ortalama 3 bin TL tutarındaki vize ücretlerinin başvurunun reddi durumunda iade edilmiyor oluşu da sorunları bekleniyor artırıyor."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN