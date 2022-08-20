Üreticilerin gelir kaybı riski Gelir Koruma Sigortası ile koruma altına alınıyor

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bünyesinde hayata geçirilen Gelir Koruma Sigortası, gelecek yıldan itibaren verim düşüşleri ve fiyat dalgalanmalarından kaynaklı gelir kaybı riskini de kapsayacak şekilde tüm ülkede yaygınlaştırılacak.

KONYA'DA PİLOT PROJE

Tarım Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, dünyada son 50 yılda doğal afetlerin sayısı 5 kat arttı. Dünya çapında, 2020'de afetlerden kaynaklı 210 milyar doları bulan ekonomik kaybın yüzde 60'ı tarım sektöründe gerçekleşti. Türkiye de son yıllarda yangın, sel ve kuraklık afetlerinden büyük zarar gördü. Dünyada gıda fiyatlarında artan dalgalanmalardan üreticilerin korunabilmesi amacıyla TARSİM bünyesinde Gelir Koruma Sigortası Projesi başlatıldı. Hem verim düşüşü (her türlü afete karşı) hem de fiyat azalış riskine karşı üreticileri koruyan Gelir Koruma Sigortası ile verim düşüşleri ve fiyat dalgalanmalarından doğabilecek gelir kaybı riski teminat altına alınıyor. Konya'nın Cihanbeyli, Karatay ve Kadınhanı ilçelerinde uygulanan pilot projeyle, ekmeklik ve makarnalık buğdayda verim değişimi ve fiyat dalgalanmalarına bağlı gelir kaybı riski 'Gelir Koruma Sigortası' ile teminat altına alındı. Gelir Koruma Sigortası, 2022 üretim sezonunda Konya'nın tamamında, 2023 üretim sezonunda da tüm Türkiye'de uygulanacak.



PRİM DESTEĞİ 12.7 MİLYAR LİRAYI BULDULİRAYI

TARSİM'In kuruluşundan bu yana 19.4 milyonu aşkın poliçe kesildi, 12.7 milyar lira devlet prim desteği sağlandı, 12.3 milyar lira hasar tazminatı ödendi. 1 Ocak-17 Ağustos döneminde ise 1 milyon 925 bin 361 tarım sigortası poliçesi düzenlenerek 2.7 milyar lira devlet sigorta prim desteği sağlandı ve üreticilere 1.3 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı.