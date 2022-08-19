19 Ağustos BUGÜN güncel evde bakım maaşı yatan iller LİSTESİ! Konya, İstanbul, Ankara EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NEDEN YATMIYOR?

Evde bakım maaşları il il yatmaya devam ediyor. Ağustos ayının son haftasına yaklaşırken henüz ödemesini almayan binlerce kiş evde bakım maaşı yatan iller listesine ulaşmaya çalışıyor. Bu noktada vatandaşlar 19 Ağustos BUGÜN güncel evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hızlandı. Peki Konya, İstanbul, Ankara EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? Evde bakım parası ne kadar oldu? İşte detaylar...
KONYA, İSTANBUL, ANKARA EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları Ağustos ayının son gününe kadar il il ödenmeye devam edecek. Evde bakım maaşları her ile farklı günlerde ödeniyor.
E-devlet üzerinden paranızın yatıp yatmadığını kontrol edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.