19 Ağustos BUGÜN güncel evde bakım maaşı yatan iller LİSTESİ! Konya, İstanbul, Ankara EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NEDEN YATMIYOR?

Evde bakım maaşları il il yatmaya devam ediyor. Ağustos ayının son haftasına yaklaşırken henüz ödemesini almayan binlerce kiş evde bakım maaşı yatan iller listesine ulaşmaya çalışıyor. Bu noktada vatandaşlar 19 Ağustos BUGÜN güncel evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hızlandı. Peki Konya, İstanbul, Ankara EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? Evde bakım parası ne kadar oldu? İşte detaylar...