Bakan Koca detaylarını açıkladı: Sağlık çalışanlarına taban ek ödeme dönemi! Teşvik ödemesini kimler alabilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve ücretlerinde önemli düzenlemeler içeren ve 'Beyaz reform' adıyla duyurulan yeni yönetmelikle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesaj serisinde özellikle ek ödeme yönetmeliğindeki müjde niteliği taşıyan yenilikler konusunda sağlık çalışanlarını aydınlattı. İşte o soru ve cevaplar:
1- Performans sistemi gerçekten kalktı mı?
Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi. Hastanelerimizde ise ayrıca, kaynak kullanım verimliliği, finansal sürdürülebilirlik ile çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınarak değişen miktarlarda teşvik ödemesi yapılacak.
2- Sabit ve taban ödemesi genel bütçeden çıkmıyor ve emekliliğe yansımıyor mu?
Sabit ödeme ve taban ödemesinden emeklilik primi kesilmiyor. Kesilmesinin emekliliğe zaten bir katkısı yok. Zira Haziran 2022'de çıkan 7411 Sayılı Kanun'la doktorların emekli aylığı, 2008'den sonra göreve başlayanları da kapsayacak şekilde prime bağlı olmaksızın artırıldı.