Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Ağustos ayı faiz kararı ne olacak?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzdaki toplantı tutanaklarında ekonomik görünümdeki hızlı değişim ve Fed üyelerinin karar almalarını zorlaştıran ekonomik çerçeveye yapılan vurgu sonrası negatif seyrederken, yurt içi piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandı.
Dün açıklanan Fed'in temmuz toplantısına ilişkin tutanaklar, New York borsasında satıcılı seyri de beraberinde getirdi.
Tutanaklar, ülkede enflasyonun önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceğini ve faiz artışlarının hızının gelen verilere bağlı olacağını ortaya koyarken, Fed yetkililerinin enflasyon baskılarının azaldığına dair bugüne kadar çok az kanıt olduğu konusunda hemfikir olduğuna işaret edildi.
Buna karşın, tutanaklarda gecikmeli etkisi olan para politikasıyla sürekli değişen ekonomik çerçevede gereğinden fazla sıkılaşmaya gidilmiş olabileceğine yönelik risklerin bulunduğuna yönelik ikilemlerin de yer alması, piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdı.
Para piyasalarında Fed'in eylülde 50 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler sınırlı da olsa yükselerek yüzde 61 seviyesine çıkarken, 75 baz puanlık artış beklentisi ise yüzde 39 ihtimalle diri kalmaya devam etti.
Ülkede resesyon endişesi dün gelen makroekonomik verilerle güçlenirken, tahvil piyasalarındaki fiyatlamalar da söz konusu endişeye ayak uyduruyor.
ABD'de perakende satışlar, temmuzda artış beklentilerinin aksine değişim göstermezken, ülkenin büyük alışveriş mağazalarından Target'ın ikinci çeyrekteki karı, tüketicilerin yüksek enflasyon nedeniyle isteğe bağlı harcamalardan kaçınmasıyla yaklaşık yüzde 90 düşüş gösterdi.