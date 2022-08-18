Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Ağustos ayı faiz kararı ne olacak?

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,04, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti. Bugün Avrupa'da, endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya borsalarında da bugün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'in en büyük şirketlerinden Tencent'in gelirlerindeki rekor düşüş söz konusu seyirde etkili oluyor.

Çin'de ekonominin yavaşladığına dair gittikçe artan işaretler resesyon endişesini besleyerek pay piyasalarında satış baskısını güçlendirirken, konut piyasasında süregelen kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı kapanmalar ülkede belirsizlikleri artırmaya devam ediyor.

Tayvan konusu üzerinden Çin ile ABD arasında yüksek seyreden tansiyon da gündemin odağındaki yerini koruyor. ABD yönetimi, Çin ile gerilimin yüksek olduğu bu dönemde Pekin yönetimiyle egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile yeni ticaret girişimi kapsamında resmi görüşmelere başlanacağını duyurdu.