100 ve 200 bin TL'lik kredi maliyet hesaplama tabloları! 19 Ağustos Ziraat Bankası konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranlarını güncelledi!

Ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketlerinin hızlanarak devam ettiği şu zamanlarda hem esas greksinimlerini karşılamak hem otomobil ve konut sahibi olabilmek adına nakit ihtiyacı çoğalan vatandaşlara, Ziraat Bankası'ndan Ağustos ayı yanıtı geldi. Banka, alakalı 3 kredi hizmeti amacıyla de faiz oranlarını güncellediğini duyurdu. İşte bankanın Ağustos ayı kredi hizmetlerine dair misal hesaplama tabloları…