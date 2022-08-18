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    • Ekonomi
    • 18.08.2022 11:08
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    • 18.08.2022 11:10
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    Bakan Koca duyurdu: Engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak!

    Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular 19 Ağustos'a kadar yapılacak." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Bakan duyurdu: Bin 356 sürekli işçi alınacak!

    Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak.

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

    Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.

    BAŞVURULAR 19 AĞUSTOS'A KADAR YAPILACAK
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular 19 Ağustos'a kadar yapılacak." açıklamasında bulundu.

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    Haberler Ekonomi Bakan Koca duyurdu: Engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak!
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