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    • Ekonomi
    • 18.08.2022 12:10
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    • 18.08.2022 12:17
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    Çiftçiye bir destek daha! Bakan Kirişci açıkladı: Sıfır faizli kredi kapsamına alındı

    Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10.000.000 TL'ye kadar T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılabilecek şekilde sıfır faizli kredi kapsamına alınmıştır." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
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    Çiftçiye bir destek daha! Bakan duyurdu

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal elektrik bedelinin tamamının 10 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındığını duyurdu.




    TÜM ÜRETİCİLERİMİZE HAYIRLI, UĞURLU OLSUN



    Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon TL'ye kadar T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılabilecek şekilde sıfır faizli kredi kapsamına alınmıştır. Tüm üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

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