Sağlık Bakanı Fahrettin koca yeni düzenlemeye açıklık getirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yönetmelik ile döner sermaye hak eden tüm sağlıkçılara taban ek ödeme getirildiğini vurguladı, merak edilen sorular ve cevaplarını paylaştı:

Performans sistemi kalktı mı?

Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi. Hastanelerimizde ise ayrıca, değişen miktarlarda teşvik ödemesi yapılacak.

"Uygulamada mahsuplaşma tamamen kaldırıldı" deniyor oysa metinde 'mahsuplaşma' ifadesi yer alıyor. Bu çelişki değil mi?

Sağlık çalışanlarına yapılan her ödeme kalemi ayrı ayrı olacak, hiçbiri diğerinden mahsuplaşılmayacak. Bahsi geçen 'mahsuplaşma' ifadesi, döner sermaye hesabı ile merkezi yönetim bütçesi arasındaki teknik bir hususla ilgili.

İzin kullanınca, taban ek ödeme ile verilen paradan kesinti olur mu?

Yıllık iznin 12 gününde hiçbir kesinti olmayacak. Ayrıca raporlu olunan günlerde de kesinti yok.

Teşvik ödemesi kimleri kapsıyor?

İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanları yararlanacak.