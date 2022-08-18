Sağlık Bakanı Fahrettin koca yeni düzenlemeye açıklık getirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yönetmelik ile döner sermaye hak eden tüm sağlıkçılara taban ek ödeme getirildiğini vurguladı, merak edilen sorular ve cevaplarını paylaştı:
Performans sistemi kalktı mı?
Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi. Hastanelerimizde ise ayrıca, değişen miktarlarda teşvik ödemesi yapılacak.
"Uygulamada mahsuplaşma tamamen kaldırıldı" deniyor oysa metinde 'mahsuplaşma' ifadesi yer alıyor. Bu çelişki değil mi?
Sağlık çalışanlarına yapılan her ödeme kalemi ayrı ayrı olacak, hiçbiri diğerinden mahsuplaşılmayacak. Bahsi geçen 'mahsuplaşma' ifadesi, döner sermaye hesabı ile merkezi yönetim bütçesi arasındaki teknik bir hususla ilgili.
İzin kullanınca, taban ek ödeme ile verilen paradan kesinti olur mu?
Yıllık iznin 12 gününde hiçbir kesinti olmayacak. Ayrıca raporlu olunan günlerde de kesinti yok.
Teşvik ödemesi kimleri kapsıyor?
İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanları yararlanacak.
KARINI 13 KAT ARTIRDI
AYDEM Yenilenebilir Enerji'nin ilk 6 aylık dönemdeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 223'lük artışla 2 milyar 34 milyon liraya çıktı. 6 aylık üretim performansıyla net kârını 733 milyon liraya ulaştıran şirketin Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, "İlk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre net kârımızı 13 kat artırdık" dedi.
2 YENİ YATIRIM
Aydınlı Grup, iki büyük yatırıma imza attı. İstanbul Silivri'de faaliyete başlayan Üretim Merkezi ve Hadımköy'de yer alan Lojistik Merkezi ile Aydınlı Grup, üretim ve dağıtım süreçlerinin yönetiminde yüksek verimliliği hedefliyor. Yaklaşık 400 çalışanın istihdam edildiği 18 bin metrekare alana sahip üretim merkezinde gömlek, ceket ve pantolon üretimi gerçekleşiyor. Son teknolojik donanıma sahip altyapısıyla Hadımköy Lojistik Merkezi ise 35 bin 195 metrekarelik alanda kurulu yerleşkesiyle hizmet vermeye başladı. 14 milyon 500 bin adet ürün stok kapasitesi ile günlük 200 bin adet ürün kabul ve 200 bin adet sevk kapasitesine sahip yeni lojistik merkezi grubun büyüyen operasyonlarına teknolojik altyapısıyla destek verecek.