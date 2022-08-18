Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Ağustos 2022 TCMB politika faizi yüzde kaç? Altın, Dolar, Euro ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi! Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile belirlenecek. Peki Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 18 Ağustos 2022 TCMB faiz kararı sonrası Altın, Dolar, Euro'da son durum ne olur? İşte cevapları...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
2022 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı az sonra açıklanacak. Para Politikası Kurulu'nun Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanmasının ardından faiz kararı duyurulacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Toplantı 18 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. Karar 14.00'da Merkez Bankası Genel Ağ sayfasından açıklanacak.
TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.
Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.