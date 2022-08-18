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    • Ekonomi
    • 18.08.2022 09:29
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    • 18.08.2022 13:35
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    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Ağustos 2022 TCMB politika faizi yüzde kaç? Altın, Dolar, Euro ne kadar, kaç TL oldu?

    Son dakika Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile belirlenecek faiz kararı sonrası Altın, Dolar, Euro ne olur merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen tüm toplantılarda sabit tutmuştu. Şimdi gözler Ağustos toplantısında. Bu ayki kararın ne olacağı araştırılıyor. Peki Merkez Bankası TCMB PPK toplantısı ne zaman? İşte yanıtları...

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

    Son dakika haberi! Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile belirlenecek. Peki Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 18 Ağustos 2022 TCMB faiz kararı sonrası Altın, Dolar, Euro'da son durum ne olur? İşte cevapları...

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

    2022 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı az sonra açıklanacak. Para Politikası Kurulu'nun Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanmasının ardından faiz kararı duyurulacak.

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Toplantı 18 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. Karar 14.00'da Merkez Bankası Genel Ağ sayfasından açıklanacak.

    TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

    Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

        FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDAKİ SON DURUM

        Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalar sakin seyrediyor. Güne 17,9491 TL'den giriş yapan dolar/TL, gün içi en düşük 17,9618 TL en yüksek ise 17,9320 TL'yi gördü.

        Güne 18,2789 TL'den giriş yapan euro/TL, gün içi en düşük 18,2415 TL en yüksek ise 18,3130 TL'yi gördü.

        Altın fiyatları dün açıklanan Fed tutanakları sonrası geriledi. Tutanaklar öncesi 1025-1030 TL bandında dalgalanan gram altın, Fed'in enflasyonda baskılanma görülünceye kadar faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalinin gelmesiyle beraber ons yönlü baskı yiyerek 1016 TL'ye kadar çekildi.

        Gram altın TL fiyatı ise güne 1016,74 TL bandından giriş yaparken en düşük 1016,07 TL, en yüksek 1020,39 TL'yi test etti.

        BORSA İSTANBUL'DA REKORLAR SERİSİ: DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTI

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,29 kazançla 2.980 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.983,22 puana taşıdı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 69 milyar lira ile 17 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

        Bankacılık endeksi yüzde 7,84, holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,68 ile taş toprak oldu.

        Analistler, banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla Borsa İstanbul'un dünya borsalarından pozitif ayrıştığını bildirdi.

        Analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürdüğünü ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.000 puanın direnç, 2.940 ve 2.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.
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        Fondaş Medya yine yalan dolanda
        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Ağustos 2022 TCMB politika faizi yüzde kaç? Altın, Dolar, Euro ne kadar, kaç TL oldu?
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