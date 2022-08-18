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    • Ekonomi
    • 19.08.2022 10:13
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    • 19.08.2022 10:13
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    24 maaşlık karşılıksız nakit desteği müjdesi geldi! Vatandaş gülüp oynuyor! İşte başvuru şartları

    Geliştirdiği projeler ve sunmuş olduğu nakit ödeme hizmetleri ile vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olan SGK, devletten maaş ödemesi alan kız çocuklarına seslendi. SGK bağlamında oluşturulan duyuruya göre alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara, nakit ve karşılıksız olarak çeyiz desteğinin verileceği bilgi kapasitesi kaydedildi. İşte devletin alakalı nakit hizmetine dair ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Vatandaş gülüp oynuyor! 24 maaşlık karşılıksız nakit desteği müjdesi geldi!

    Emekli maaş ödemeleri, istihdam projeleri ve nakit yardımlarıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilmeyi başaran kamu kurumlarından birisi olan SGK, yeni dönemde de hizmetlerini geliştirerek sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda geliştirmiş bulunduğu destek modellerinden birisi olan çeyiz parası hizmetinin ayrıntılarını da paylaşan SGK, alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara evlilik hazırlıkları sürecinde destek olacağını bildirdi.

    SGK, Çeyiz Desteği Hizmeti

    SGK, birtakım başlıklar altında değerlendirildiklerinde dezavantajlı olarak ele alınabilecek olan vatandaşlara çoğu değişik başlık altında ödeme hizmeti yapmaktadır. Bu ödeme hizmetlerinden birisi de çeyiz yardımı başlığı altında sunulmaktadır. SGK doğrultusundan tasarlanmış olan bu destek hizmeti annesini, babasını ya da her iki ebeveynini aniden yitirmiş olan bayan bireyleri kapsamaktadır.

    SGK'nın resmi internet sitesi aracılığı ile detayları paylaşılmış olan çeyiz yardımı hizmeti, "çeyiz desteği" ya da "çeyiz parası" olarak da bilinmektedir. Bu destek hizmeti kapsamında devletten yetim aylığı alan bütün bayan bireylere, aldıkları maaşın asgari 12 azami 24 katına kadar çeyiz desteği verilmektedir.

    SGK Çeyiz Desteği Başvuru Koşulları

    SGK doğrultusundan duyurulmuş olan çeyiz desteği hizmetine dair müracaat ayrıntıları yayınlandı. Kurum doğrultusundan oluşturulan açıklamalara göre alakalı destek hizmetinden yararlanmak isteyen kadınların sağlamaları gereken müracaat kriterleri, şu şekilde belirlendi:

    · Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    · 2008 senesinden sonra yetim aylığı almaya başlamış olmak

    · Evliliğin adeta gerçekleşmiş olması ve ilk evlilik olması

    · Sigortalı olarak çalışmıyor olmak

        SGK Çeyiz Desteği Başvurusu

        SGK doğrultusundan tasarlanmış ve detayları paylaşılmış olan çeyiz desteği hizmetinden yararlanarak evlilik masrafları konusu ile ilgili devlet yardımı alabilmek isteyen bayan bireylerin, bağlı bulundukları SGK İl Müdürlüklerine bizzat müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

        Kimlik kartı, aile cüzdanı, yetim aylığı alındığına dair başka belgeler, müracaat sırasında ibraz edilmelidir.
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        Haberler Ekonomi 24 maaşlık karşılıksız nakit desteği müjdesi geldi! Vatandaş gülüp oynuyor! İşte başvuru şartları
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