24 maaşlık karşılıksız nakit desteği müjdesi geldi! Vatandaş gülüp oynuyor! İşte başvuru şartları

Emekli maaş ödemeleri, istihdam projeleri ve nakit yardımlarıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilmeyi başaran kamu kurumlarından birisi olan SGK, yeni dönemde de hizmetlerini geliştirerek sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda geliştirmiş bulunduğu destek modellerinden birisi olan çeyiz parası hizmetinin ayrıntılarını da paylaşan SGK, alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara evlilik hazırlıkları sürecinde destek olacağını bildirdi.

SGK, Çeyiz Desteği Hizmeti

SGK, birtakım başlıklar altında değerlendirildiklerinde dezavantajlı olarak ele alınabilecek olan vatandaşlara çoğu değişik başlık altında ödeme hizmeti yapmaktadır. Bu ödeme hizmetlerinden birisi de çeyiz yardımı başlığı altında sunulmaktadır. SGK doğrultusundan tasarlanmış olan bu destek hizmeti annesini, babasını ya da her iki ebeveynini aniden yitirmiş olan bayan bireyleri kapsamaktadır.