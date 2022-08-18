24 maaşlık karşılıksız nakit desteği müjdesi geldi! Vatandaş gülüp oynuyor! İşte başvuru şartları

Emekli maaş ödemeleri, istihdam projeleri ve nakit yardımlarıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilmeyi başaran kamu kurumlarından birisi olan SGK, yeni dönemde de hizmetlerini geliştirerek sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda geliştirmiş bulunduğu destek modellerinden birisi olan çeyiz parası hizmetinin ayrıntılarını da paylaşan SGK, alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara evlilik hazırlıkları sürecinde destek olacağını bildirdi.
SGK, Çeyiz Desteği Hizmeti
SGK, birtakım başlıklar altında değerlendirildiklerinde dezavantajlı olarak ele alınabilecek olan vatandaşlara çoğu değişik başlık altında ödeme hizmeti yapmaktadır. Bu ödeme hizmetlerinden birisi de çeyiz yardımı başlığı altında sunulmaktadır. SGK doğrultusundan tasarlanmış olan bu destek hizmeti annesini, babasını ya da her iki ebeveynini aniden yitirmiş olan bayan bireyleri kapsamaktadır.
SGK'nın resmi internet sitesi aracılığı ile detayları paylaşılmış olan çeyiz yardımı hizmeti, "çeyiz desteği" ya da "çeyiz parası" olarak da bilinmektedir. Bu destek hizmeti kapsamında devletten yetim aylığı alan bütün bayan bireylere, aldıkları maaşın asgari 12 azami 24 katına kadar çeyiz desteği verilmektedir.
SGK Çeyiz Desteği Başvuru Koşulları
SGK doğrultusundan duyurulmuş olan çeyiz desteği hizmetine dair müracaat ayrıntıları yayınlandı. Kurum doğrultusundan oluşturulan açıklamalara göre alakalı destek hizmetinden yararlanmak isteyen kadınların sağlamaları gereken müracaat kriterleri, şu şekilde belirlendi:
· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
· 2008 senesinden sonra yetim aylığı almaya başlamış olmak
· Evliliğin adeta gerçekleşmiş olması ve ilk evlilik olması
· Sigortalı olarak çalışmıyor olmak