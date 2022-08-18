Son dakika haberi! Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile belirlenecek. Peki Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 18 Ağustos 2022 TCMB faiz kararı sonrası Altın, Dolar, Euro'da son durum ne olur? İşte cevapları...