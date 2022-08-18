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    • Ekonomi
    • 18.08.2022 09:29
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    • 18.08.2022 09:40
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    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 18 Ağustos 2022 TCMB faiz kararı sonrası Altın, Dolar, Euro'da son durum

    Son dakika Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile belirlenecek faiz kararı sonrası Altın, Dolar, Euro ne olur merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen tüm toplantılarda sabit tutmuştu. Şimdi gözler Ağustos toplantısında. Bu ayki kararın ne olacağı araştırılıyor. Peki Merkez Bankası TCMB PPK toplantısı ne zaman? İşte yanıtları...

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

    Son dakika haberi! Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile belirlenecek. Peki Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 18 Ağustos 2022 TCMB faiz kararı sonrası Altın, Dolar, Euro'da son durum ne olur? İşte cevapları...

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

    2022 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı az sonra açıklanacak. Para Politikası Kurulu'nun Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanmasının ardından faiz kararı duyurulacak.

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Toplantı 18 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. Karar 14.00'da Merkez Bankası Genel Ağ sayfasından açıklanacak.

    TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

    Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
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    Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 18 Ağustos 2022 TCMB faiz kararı sonrası Altın, Dolar, Euro'da son durum
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