Konut ve kira artışlarına karşı yeni adım! Bakan Kurum açıkladı: 50 bin ofis konuta dönüştürülecek

KENTSEL DÖNÜŞÜME DE DESTEK ARTTI

Kentsel dönüşümde de konutların yeniden inşa edilmesi için verilen 400 bin lira kredi yüzde 50 oranında artırılarak 600 bin liraya çıkarıldı. Bunun yanında kentsel dönüşüm nedeniyle konutu yıkılanlara verilen 1150 lira olan kira yardımı da yüzde 30 oranında artırılıp 1500 lira, 2000 lira olan kira yardımı da 2600 liraya yükseltildi.

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