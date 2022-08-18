Konut ve kira artışlarına karşı yeni adım! Bakan Kurum açıkladı: 50 bin ofis konuta dönüştürülecek

Konut arzının artırılması için çalışmalar devam ederken müjdeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu.
Twitter'dan açıklama yapan Kurum "Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon m² arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan OFİS, KONUTA DÖNÜŞTÜRÜLECEK! Bu, 50 BİN YENİ KONUT demek! Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun" dedi.
150 BİN KONUT DAHA GELİYOR
Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağı 150 bin konuta ilişkin olarak da çalışmalar devam ediyor.