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    • Ekonomi
    • 18.08.2022 12:22
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    • 18.08.2022 12:30
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    Konut ve kira artışlarına karşı yeni adım! Bakan Kurum açıkladı: 50 bin ofis konuta dönüştürülecek

    Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul’da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon m² arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek. 50 bin yeni konut demek. Yönetmeliğimiz yayımlandı" dedi.

    takvim.com.tr
    Konut ve kira artışlarına karşı yeni adım!

    Konut arzının artırılması için çalışmalar devam ederken müjdeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu.

    Twitter'dan açıklama yapan Kurum "Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon m² arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan OFİS, KONUTA DÖNÜŞTÜRÜLECEK! Bu, 50 BİN YENİ KONUT demek! Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun" dedi.

    150 BİN KONUT DAHA GELİYOR
    Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağı 150 bin konuta ilişkin olarak da çalışmalar devam ediyor.

        Başkan Erdoğan, konut tiplerini, nerelerde yapılacaklarını, fiyatlarını ve ödeme şartlarını duyuracak.

        KENTSEL DÖNÜŞÜME DE DESTEK ARTTI
        Kentsel dönüşümde de konutların yeniden inşa edilmesi için verilen 400 bin lira kredi yüzde 50 oranında artırılarak 600 bin liraya çıkarıldı. Bunun yanında kentsel dönüşüm nedeniyle konutu yıkılanlara verilen 1150 lira olan kira yardımı da yüzde 30 oranında artırılıp 1500 lira, 2000 lira olan kira yardımı da 2600 liraya yükseltildi.

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        Haberler Ekonomi Konut ve kira artışlarına karşı yeni adım! Bakan Kurum açıkladı: 50 bin ofis konuta dönüştürülecek
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