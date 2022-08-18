Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati milyonlara vergi desteğini duyurdu





YATIRIMCILAR

KDV'de 'İsteğe Bağlı Tam Tevkifat' uygulaması hayata geçirildi.

İmal ettikleri malları doğrudan ihraç edenlere, ihracat bedelinin yüzde 10'una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkanı getirildi.

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat yatırımlarındaki istisna 2025 sonuna kadar uzatıldı.

Dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin KDV'siz alınabilmesine yönelik uygulama uzatıldı.

Sanayi sicil belgesine haiz olanların, imalat sanayisinde kullanılmak üzere alacakları yeni makine ve teçhizatlar için yatırım teşvik belgesi olmasa dahi 2022 sonuna kadar KDV istisnasından yararlanmalarına imkan sağlandı.

AR-GE sonucu üretilen motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik verilen mühendislik hizmetlerine ilişkin istisna uygulaması getirildi.

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