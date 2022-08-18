Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati milyonlara vergi desteğini duyurdu

ESNAF VE İŞVERENLER
Evden üretim yapanların beyanname verme, defter tutma, belge düzenleme zorunluluğu bulunmuyor.
Basit usule tabi 850 bin esnafın ticari kazancı gelir vergisinden istisna.
Sosyal medya içerik üreticilerinin kazançları basit bir yöntemle vergilendiriliyor.
Geçici vergi beyanname sayısı 3 olarak belirlendi.
Genç girişimcilere 3 yıl boyunca gelir vergisi istisnası uygulanıyor.
Asgari ücrette gelir ve damga vergisi istisna tutuluyor.
İnteraktif vergi daireleri üzerinden hızlı ve uzaktan hizmet veriliyor.
Çiftçi destek ödemelerinden vergi alınmıyor.
'Yeni Varlık Barışı' düzenlemesi hayata geçirildi
TÜKETİCİLER
KDV oran indirimleri ile yaklaşık 50 milyar lira vergiden vazgeçildi.
Toptan-perakende ayrımı kaldırılarak gıdada KDV yüzde 1'e indirildi.
Temizlik ve hijyen maddelerinde KDV oranları yüzde 8'e çekildi.
Meskenlerdeki ve çiftçilerin sulamada kullandığı elektrikte KDV yüzde 8'e indirildi.
YATIRIMCILAR
KDV'de 'İsteğe Bağlı Tam Tevkifat' uygulaması hayata geçirildi.
İmal ettikleri malları doğrudan ihraç edenlere, ihracat bedelinin yüzde 10'una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkanı getirildi.
İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat yatırımlarındaki istisna 2025 sonuna kadar uzatıldı.
Dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin KDV'siz alınabilmesine yönelik uygulama uzatıldı.
Sanayi sicil belgesine haiz olanların, imalat sanayisinde kullanılmak üzere alacakları yeni makine ve teçhizatlar için yatırım teşvik belgesi olmasa dahi 2022 sonuna kadar KDV istisnasından yararlanmalarına imkan sağlandı.
AR-GE sonucu üretilen motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik verilen mühendislik hizmetlerine ilişkin istisna uygulaması getirildi.