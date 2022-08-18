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    • Ekonomi
    • 18.08.2022 08:01
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    • 18.08.2022 08:01
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    Genç üniversiteli burs başvuru ekranı! Başvuru şartları neler? İBB burs başvurusu başladı mı, ne zaman 2022-2023?

    Okulların açılmasına az bir süre kala burs almak isteyen binlerce kişi İBB Genç üniversiteli bursu hakkında araştırmalara başladı. Bu yıl başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki İBB burs başvurusu başladı mı, ne zaman 2022-2023? Genç üniversiteli burs başvuru ekranı! Başvuru şartları neler?

    İBB BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN 2022-2023?

    İBB burs başvurusu başladı mı, ne zaman 2022-2023? Genç üniversiteli burs başvuru şartları neler? soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Lisans veya ön lisans öğrencisi olanların başvuru yapabileceği belirtilirken başvuru şartları arasında 'ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması' gerekiyor. İşte detaylar...

    İBB BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN 2022-2023?

    İBB Genç üniversiteli burs başvuruları henüz başlamadı. Resmi duyuru geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında alınmıştı.

    NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabileceksiniz.

    İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    BURS BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

    T.C. vatandaşı olmak
    Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
    Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
    Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
    Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
    Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
    Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

        KİMLER BAŞVURU YAPAMAYACAK?

        Açık öğretimde okuyan öğrenciler
        Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
        Ücretli değişim programında bulunanlar
        25 yaşından büyükler
        Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
        Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
        Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

        * Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.
        ** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.
        ** Gelir beyanına AGİ/fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.
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        Haberler Ekonomi Genç üniversiteli burs başvuru ekranı! Başvuru şartları neler? İBB burs başvurusu başladı mı, ne zaman 2022-2023?
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