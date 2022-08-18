Ay sonuna kadar başvuran herkese 750 TL'lik ek ödeme! Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber: 36 ayda bir gelen ek ödeme

3 senede bir SGK ile imzaladıkları emekli maaş ödemeleri protokolü kapsamında emekli promosyonu kampanyası düzenleyen Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası güncel kampanyalarının ayrıntılarını paylaştı. İşte kamu bankalarının kendi bünyelerinde fakat ortak içerik ile sunmuş oldukları promosyon hizmetlerine dair haberin devamı…
Kamu Bankalarından Emekli Promosyonu Kampanyası
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, SGK ile imzaladıkları maaş ödemeleri protokolü kapsamında ortak içerikli fakat kendi bünyelerinde başvurulara açmış oldukları promosyon kampanyasının detaylarını duyurdu.
Bankalar doğrultusundan oluşturulan açıklamalara göre emekli maaşı hesabını 3 yıllığına alakalı bankaya taşımaya karar veren ve bu karar kapsamında da taahhütname imzalayan bütün emekli vatandaşlara, maaşlarına ek olarak ödeme uygulanacağı bilgi kapasitesi kaydedildi.