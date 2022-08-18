Ay sonuna kadar başvuran herkese 750 TL'lik ek ödeme! Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber: 36 ayda bir gelen ek ödeme

Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan promosyon kampanyası kapsamında emekli kişilerin hesaplarına yatırılacak olan ek ödeme tutarları, şu şekilde belirlendi:

· SGK emekli maaşı 1.499 TL ve altı tutarlarda olan vatandaşlara: 500 TL

· SGK emekli maaşı 1.500- 2.499 TL aralığında olan vatandaşlara: 625 TL

· SGK emekli maaşı 2.500 TL ve üzeri tutarlarda olan vatandaşlara: 750 TL