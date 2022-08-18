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    • Ekonomi
    • 19.08.2022 10:11
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    • 19.08.2022 10:11
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    Ay sonuna kadar başvuran herkese 750 TL'lik ek ödeme! Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber: 36 ayda bir gelen ek ödeme

    Emekli müşteriler, her ay sabit ve sürekli bir gelire sahip oldukları amacıyla hem özel bankalar hem de kamu bankaları doğrultusundan olabildiğince önemsenmektelerdir. Bankaların her türlü finansman hizmetlerinden rahatlık ile yararlanabilen emekli vatandaşlar, kendilerine yönelik tasarlanan emekli kampanyaları kapsamında bütçelerine en iyi şekilde hitap eden banka tercihlerini yapmaktalardır. Bu kapsamda TÜKETİCİ kredisinden taşıt kredisi, konut kredisinden kart kampanyalarına çoğu kategori altında geliştirmiş oldukları kampanyalarda kamu bankası olmalarının avantajlarını hissettiren kamu bankaları, emekli müşteriler doğrultusundan sıklık ile tercih edilmektelerdir.

    takvim.com.tr
    Ay sonuna kadar başvuran herkese 750 TL’lik ek ödeme! 36 ayda bir gelen ek ödeme fırsatı!

    3 senede bir SGK ile imzaladıkları emekli maaş ödemeleri protokolü kapsamında emekli promosyonu kampanyası düzenleyen Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası güncel kampanyalarının ayrıntılarını paylaştı. İşte kamu bankalarının kendi bünyelerinde fakat ortak içerik ile sunmuş oldukları promosyon hizmetlerine dair haberin devamı…

    Kamu Bankalarından Emekli Promosyonu Kampanyası

    Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, SGK ile imzaladıkları maaş ödemeleri protokolü kapsamında ortak içerikli fakat kendi bünyelerinde başvurulara açmış oldukları promosyon kampanyasının detaylarını duyurdu.

    Bankalar doğrultusundan oluşturulan açıklamalara göre emekli maaşı hesabını 3 yıllığına alakalı bankaya taşımaya karar veren ve bu karar kapsamında da taahhütname imzalayan bütün emekli vatandaşlara, maaşlarına ek olarak ödeme uygulanacağı bilgi kapasitesi kaydedildi.

        Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan promosyon kampanyası kapsamında emekli kişilerin hesaplarına yatırılacak olan ek ödeme tutarları, şu şekilde belirlendi:

        · SGK emekli maaşı 1.499 TL ve altı tutarlarda olan vatandaşlara: 500 TL

        · SGK emekli maaşı 1.500- 2.499 TL aralığında olan vatandaşlara: 625 TL

        · SGK emekli maaşı 2.500 TL ve üzeri tutarlarda olan vatandaşlara: 750 TL

        Promosyon Kampanyasına Nasıl Başvuru Yapılır?

        Kamu bankaları doğrultusundan tasarlanmış olan promosyon kampanyasından yarar sağlamak amacıyla bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı kanalları ya da banka şubeleri aracılığı ile maaş hesabının taşınmasına yönelik talimat verilmesi gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi Ay sonuna kadar başvuran herkese 750 TL'lik ek ödeme! Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber: 36 ayda bir gelen ek ödeme
            SON DAKİKA