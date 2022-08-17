Benzinde indirim zamanı: 83 kuruş düşecek

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketlenme akaryakıt ücretlerinde indirimleri tetikliyor.
GERİ ALINAN ZAM TUTARI 2,05 LİRA
Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında akaryakıtta indirim beklenirken iki gün üst üste zam yapılacağı öğrenilmişti. Ancak petroldeki düşüş devam ederken zamlar iptal edildi.
Dün motorin grubuna yapılması beklenen 79 kuruşluk zam geri alındı. Zammın geri alınma nedeninin petrol fiyatlarındaki düşüş olduğu belirtildi.
Motorine 2 günde gelmesi beklenen ancak pompaya yansıtılmayan zam tutarı 2,05 lira oldu.
BENZİNDE 83 KURUŞ İNDİRİM
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 83 kuruş indirim bekleniyor.