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    • Ekonomi
    • 17.08.2022 11:05
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    • 17.08.2022 11:16
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    Benzinde indirim zamanı: 83 kuruş düşecek

    Brent petrolde ibrenin düşüş yönlü devam etmesi akaryakıt fiyatlarını da aşağı çekmeye devam ediyor. Dün motorin grubuna yapılması beklenen 79 kuruşluk zam geri alınırken, bu gece benzinin litre fiyatında 83 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

    Benzinde indirim geliyor! Pompaya yansıyacak

    Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketlenme akaryakıt ücretlerinde indirimleri tetikliyor.

    GERİ ALINAN ZAM TUTARI 2,05 LİRA
    Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında akaryakıtta indirim beklenirken iki gün üst üste zam yapılacağı öğrenilmişti. Ancak petroldeki düşüş devam ederken zamlar iptal edildi.

    Dün motorin grubuna yapılması beklenen 79 kuruşluk zam geri alındı. Zammın geri alınma nedeninin petrol fiyatlarındaki düşüş olduğu belirtildi.

    Motorine 2 günde gelmesi beklenen ancak pompaya yansıtılmayan zam tutarı 2,05 lira oldu.

    BENZİNDE 83 KURUŞ İNDİRİM
    Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 83 kuruş indirim bekleniyor.

        İndirimin ardından İstanbul'da benzin fiyatları ortalama 20,32 liradan, motorin litre fiyatı ise yeni zamla birlikte 23,94 liradan satışa sunulacak.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
        İSTANBUL
        Benzin fiyatı: 21,15 TL
        Motorin fiyatı: 23,18 TL

        ANKARA
        Benzin fiyatı: 21,28 TL
        Motorin fiyatı: 23,27 TL

        İZMİR
        Benzin fiyatı: 21,27 TL
        Motorin fiyatı: 23,28 TL

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