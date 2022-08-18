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    • Ekonomi
    • 18.08.2022 08:41
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    • 18.08.2022 08:42
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    2022 A101 okul malzemeleri kataloğu yayımlandı mı? Okul ve beslenme çantası, kalem, defter... A101 kırtasiye ürünleri geldi mi, ne zaman gelecek?

    A101 kırtasiye ürünleri geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 A101 okul malzemeleri kataloğu yayımlandı mı? soruları son günlerde öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Şimdilerde yaz tatilinin keyfini çıkaran çocuklar 12 Eylül itibariyle ders görmeye başlayacak. Okullar açılmadan önce ilk iş ise kırtasiye alışverişi. Öğrencilerin okul için temel gereksinim olan okul ve beslenme çantası, kalem, defter A101'de satılıyor. Peki A101 kırtasiye ürünlerinin yer aldığı güncel aktüel ürünler kataloğu ne zaman yayımlanacak? İşte yanıtı...

    A101 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ GELDİ Mİ, NE ZAMAN GELECEK?

    BİM ve ŞOK marketlerinin yanı sıra A101'e de her yıl dönem dönem kırtasiye ürünleri geliyor. Özellikle okulların açılmasına az bir süre kala okul malzemelerinin yer aldığı A101 kataloğu merak ediliyor. MEB takvimine göre okullar 12 Eylül'de açılacak. Öğrencilerin kırtasiye eşyaları zincir marketlerde uygun fiyata satılıyor. Peki A101 kırtasiye ürünleri geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 A101 okul malzemeleri kataloğu yayımlandı mı? Okul çantası, beslenme çantası, kalem, defter...

    A101 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ GELDİ Mİ, NE ZAMAN GELECEK?

    A101 marketlerinin okul malzemesi satışı henüz başlamadı. Kırtasiye ürünlerinin yer alacağı güncel aktüel ürünler kataloğunun önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor. 2021 yılında okul malzemeli A101 kataloğu 26 Ağustos'ta yayımlanmıştı. 2022 yılı kataloğu yayımlanır yayımlanmaz Takvim.com.tr'de olacak.

    Öte yandan geçtiğimiz yıl yayımlanan A101'in kırtasiye ürünlerinin bulunduğu katalog şöyle;
        İşte güçlü devlet!
        Haberler Ekonomi 2022 A101 okul malzemeleri kataloğu yayımlandı mı? Okul ve beslenme çantası, kalem, defter... A101 kırtasiye ürünleri geldi mi, ne zaman gelecek?
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