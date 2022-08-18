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    • Ekonomi
    • 18.08.2022 11:31
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    • 18.08.2022 11:31
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    18 Ağustos Ziraat Bankası konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranlarını güncelledi! 100 ve 200 bin TL'lik kredi maliyet hesaplama tabloları

    Ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketlerinin hızlanarak devam ettiği şu zamanlarda hem esas greksinimlerini karşılamak hem otomobil ve konut sahibi olabilmek adına nakit ihtiyacı çoğalan vatandaşlara, Ziraat Bankası’ndan Ağustos ayı yanıtı geldi. Banka, alakalı 3 kredi hizmeti amacıyla de faiz oranlarını güncellediğini duyurdu. İşte bankanın Ağustos ayı kredi hizmetlerine dair misal hesaplama tabloları…

    takvim.com.tr
    100 ve 200 bin TL veriliyor! Ziraat Bankası düğmeye bastı!

    Altın fiyatlarının ve döviz kurlarının yukarıya yönlü hareketler bağlamında bulunduğu şu zamanlarda nakde olan gereksinimleri çoğalan vatandaşlar, bankaların kredi hizmetlerine yönelmeye başladılar. Tam da bu noktada döneme giren Ziraat Bankası, kredi notu yeterli düzeyde olan bütün vatandaşlar amacıyla kredi hizmetlerinde Ağustos ayı güncellemesine gidildiğini duyurdu.

    Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Ağustos 2022

    Ziraat Bankası, taşıt kredisi hizmeti için Ağustos ayı örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

    Birinci hesaplama tablosu:

    • Kredi tutarı: 50 bin TL
    • Faiz oranı: Yüzde 1,59
    • Vade sayısı: 48 ay
    • Aylık taksit tutarı:1.625,95 TL

    İkinci hesaplama tablosu:

    • Kredi tutarı: 100 bin TL
    • Faiz oranı: Yüzde 1,59
    • Vade sayısı: 48 ay
    • Aylık taksit tutarı: 3.251,90 TL

    Üçüncü hesaplama tablosu:

    • Kredi tutarı: 200 bin TL
    • Faiz oranı: Yüzde 1,59
    • Vade sayısı: 48 ay
    • Aylık taksit tutarı: 6.503,79 TL

        Ziraat Bankası Konut Kredisi Ağustos 2022

        Ziraat Bankası, konut kredisi için Ağustos ayı örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

        • Kredi tutarı: 100 bin TL
        • Faiz oranı: Yüzde 1,29
        • Vade sayısı: 120 ay
        • Aylık taksit tutarı: 1.643 TL

        Üçüncü hesaplama tablosu:

        • Kredi tutarı: 200 bin TL
        • Faiz oranı: Yüzde 1,29
        • Vade sayısı: 120 ay
        • Aylık taksit tutarı: 3.286 TL

        Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Ağustos 2022

        Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi hizmeti için Ağustos ayı örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

        Birinci hesaplama tablosu:

        • Kredi tutarı: 50 bin TL
        • Faiz oranı: Yüzde 1,99
        • Vade sayısı: 36 ay
        • Aylık taksit tutarı: 1.059,28 TL

        İkinci hesaplama tablosu:

        • Kredi tutarı: 100 bin TL
        • Faiz oranı: Yüzde 1,99
        • Vade sayısı: 24 ay
        • Aylık taksit tutarı: 5.583,56 TL
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        Haberler Ekonomi 18 Ağustos Ziraat Bankası konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranlarını güncelledi! 100 ve 200 bin TL'lik kredi maliyet hesaplama tabloları
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