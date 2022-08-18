18 Ağustos Ziraat Bankası konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranlarını güncelledi! 100 ve 200 bin TL'lik kredi maliyet hesaplama tabloları

Altın fiyatlarının ve döviz kurlarının yukarıya yönlü hareketler bağlamında bulunduğu şu zamanlarda nakde olan gereksinimleri çoğalan vatandaşlar, bankaların kredi hizmetlerine yönelmeye başladılar. Tam da bu noktada döneme giren Ziraat Bankası, kredi notu yeterli düzeyde olan bütün vatandaşlar amacıyla kredi hizmetlerinde Ağustos ayı güncellemesine gidildiğini duyurdu.