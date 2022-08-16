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    • Ekonomi
    • 16.08.2022 22:55
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    • 16.08.2022 22:55
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    Fed'den bankalara kripto varlık uyarısı

    Son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası (Fed) bankalara kripto varlıklarla ilgili uyarılarda bulundu. Uyarı mektubunda, kripto varlıklarla ilgili herhangi bir faaliyette bulunmadan önce bankaların bu tür faaliyetlere yasal olarak izin verildiğinden emin olması gerektiği vurgulandı.

    Fed’den bankalara kripto varlık uyarısı

    ABD Merkez Bankası (Fed), bankalara kripto varlıklarla ilgili hizmetleri sunmadan önce yasal izinleri kontrol etme uyarısında bulundu.

    Fed, kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerde bulunan veya bulunmak isteyen bankalara yönelik denetim mektubu yayımladı.

    Söz konusu mektupta, gelişmekte olan kripto varlıkların, bankacılık kuruluşları, müşterileri ve genel finansal sistem için potansiyel fırsatlar sunduğu, ancak kripto varlıkla ilgili faaliyetlerin güvenlik, tüketicinin korunması ve finansal istikrar ile ilgili riskler de oluşturabileceği aktarıldı.

    Kripto varlıklarla ilgili faaliyette bulunmak isteyen bankaların atması gereken adımların belirtildiği mektupta, Fed'in konuyla ilgili gelişmeleri ve bankaların kripto varlıklarla ilgili faaliyetlere katılımının yakından izlendiği kaydedildi.

    Mektupta, kripto varlıklarla ilgili herhangi bir faaliyette bulunmadan önce bankaların bu tür faaliyetlere yasal olarak izin verildiğinden emin olması gerektiği vurgulandı.

    Bankaların kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerde bulunmadan önce düzenleyicileri bilgilendirmesi gerektiği de belirtilen mektupta, bunların güvenli ve sağlam bir şekilde yürütülmesi için yeterli sistemlere, kontrollere sahip olunması gerektiği ifade edildi.

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