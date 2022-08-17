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    • Ekonomi
    • 17.08.2022 12:52
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    • 17.08.2022 12:59
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    Kira yardımlarına ZAM MI geldi? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?

    Son dakika Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan kira yardımı açıklaması geldi. Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımının arttırıldığını duyurdu. Söz konu yardımdan yararlanan yüzbinlerce kişi yeni kira yardımının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Kira yardımına zam mı geldi? Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir? İşte konuya ilişkin son dakika bilgiler...

    KİRA YARDIMLARINA ZAM MI GELDİ?

    Kira yardımlarına ZAM MI geldi? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler? soruları Bakan Murat Kurum'un açıklamalarının hemen akabinde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Türkiye'nin birçok ilinde kentsel dönüşüm uygulanıyor. Bu dönüşümden kiracının mağdur edilmemesi için kentsel dönüşüm kira yardımı ödeniyor. Şartları yerine getirenler bu yardımı alabiliyor. Yapılan yeni açıklamayla da kira yardımlarına zam geldi. İşte detaylar...

    KİRA YARDIMLARINA ZAM MI GELDİ?

    Son dakika haberine göre kira yardımlarına zam geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Kentsel dönüşümde kira desteğini 1150 liradan 1500 liraya çıkarıyoruz" dedi.

    KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    - Tahliye itibariyle en fazla 1 yıl içerisinde başvuru gerçekleşmelidir.

    - Kentsel dönüşüm kira yardımı için ise belediyelere başvuru yapılır.

    - Binanın kentsel dönüşüme uygun olduğuna dair belge ile başvuru gerçekleştirilmelidir.

    - Özellikle yapının riskli olduğunun belgeleyen rapor ve yıkım formu üzerinden başvuru yapılmalıdır.

    - Güncel tapu kaydı ve belgesi zorunludur.

    - Nüfus kimlik fotokopisi üzerinden başvuru gerçekleşir.

    Genel olarak bu şart ve koşullar doğrultusunda ilgili makam üzerinden kentsel dönüşüm kira yardımı için başvuru yapılabilir.

        KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

        6306 numaralı afet riski Altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanuna bağlı olarak, afet alanında yer aldığı tespit edilen gayrimenkuller, kentsel dönüşüm kapsamında ele alınır ve yıkılmak suretiyle yeniden yapılır. Yeniden dönüşüm altında inşa gerçekleştirirken, konut sahipleri ile kiracıların mağdur edilmemesi adına kentsel dönüşüm kira yardımı yapılır.

        Bu bağlamda kira yardım için 5 aylık peşin ödeme gerçekleştirirken, gayrimenkul sahiplerinin taşıma masrafları karşılanır. Aynı zamanda her iki taraf için de toplamda en fazla 18 aylık bir destek verilir.
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        Haberler Ekonomi Kira yardımlarına ZAM MI geldi? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?
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