Kira yardımlarına ZAM MI geldi? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler? soruları Bakan Murat Kurum'un açıklamalarının hemen akabinde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Türkiye'nin birçok ilinde kentsel dönüşüm uygulanıyor. Bu dönüşümden kiracının mağdur edilmemesi için kentsel dönüşüm kira yardımı ödeniyor. Şartları yerine getirenler bu yardımı alabiliyor. Yapılan yeni açıklamayla da kira yardımlarına zam geldi. İşte detaylar...