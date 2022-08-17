Kira yardımlarına ZAM MI geldi? Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler? soruları Bakan Murat Kurum'un açıklamalarının hemen akabinde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Türkiye'nin birçok ilinde kentsel dönüşüm uygulanıyor. Bu dönüşümden kiracının mağdur edilmemesi için kentsel dönüşüm kira yardımı ödeniyor. Şartları yerine getirenler bu yardımı alabiliyor. Yapılan yeni açıklamayla da kira yardımlarına zam geldi. İşte detaylar...
KİRA YARDIMLARINA ZAM MI GELDİ?
Son dakika haberine göre kira yardımlarına zam geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Kentsel dönüşümde kira desteğini 1150 liradan 1500 liraya çıkarıyoruz" dedi.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Tahliye itibariyle en fazla 1 yıl içerisinde başvuru gerçekleşmelidir.
- Kentsel dönüşüm kira yardımı için ise belediyelere başvuru yapılır.
- Binanın kentsel dönüşüme uygun olduğuna dair belge ile başvuru gerçekleştirilmelidir.
- Özellikle yapının riskli olduğunun belgeleyen rapor ve yıkım formu üzerinden başvuru yapılmalıdır.
- Güncel tapu kaydı ve belgesi zorunludur.
- Nüfus kimlik fotokopisi üzerinden başvuru gerçekleşir.
Genel olarak bu şart ve koşullar doğrultusunda ilgili makam üzerinden kentsel dönüşüm kira yardımı için başvuru yapılabilir.