Esnaf, çiftçi, işçi, yatırımcı... Herkesi ilgilendiriyor! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vergi politikasını madde madde açıkladı

Gece gündüz demeden gencinden yaşlısına kadar her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz."

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