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    • Ekonomi
    • 17.08.2022 12:52
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    • 17.08.2022 13:13
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    Esnaf, çiftçi, işçi, yatırımcı... Herkesi ilgilendiriyor! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vergi politikasını madde madde açıkladı

    Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati milyonlara verilen destekleri duyurdu. Nebati, "Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Milyonları ilgilendiren düzenleme!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati milyonları ilgilendiren vergi politikalarını duyurdu.

    Twitter üzerinden açıklama yapan Nebat, "Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

    Nebati şunları söyledi:

    Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz.

    Kimi zaman geniş kitleleri, kimi zaman henüz hayata geçirilmemiş işletmeleri destekliyoruz.

    Gece gündüz demeden gencinden yaşlısına kadar her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz."

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    Haberler Ekonomi Esnaf, çiftçi, işçi, yatırımcı... Herkesi ilgilendiriyor! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vergi politikasını madde madde açıkladı
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