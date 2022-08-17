Esnaf, çiftçi, işçi, yatırımcı... Herkesi ilgilendiriyor! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vergi politikasını madde madde açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati milyonları ilgilendiren vergi politikalarını duyurdu.
Twitter üzerinden açıklama yapan Nebat, "Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Nebati şunları söyledi:
Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz.
Kimi zaman geniş kitleleri, kimi zaman henüz hayata geçirilmemiş işletmeleri destekliyoruz.