Havalara uçuracak haber! Anne adayları dikkat! 16.000 TL ödeme yapılıyor! Almak için başvuruyu kaçırmayın!

Kadınların iş aleminde daha çok yer alması amacıyla hem devlet hem de özel sektör mühim çalışmalar yürütüyor. Çünkü işgücüne katılanların yalnızca üçte biri kadın. Oysa ilerlemiş ülkelerde bu miktar daha çok. Sigortada kaydı olmayan ev kadınlarının fazlası da aile bütçesine destek amacıyla çırpınıyor. Çocuk bakımı ve ev işleri, kadınları bir işte çalışmak kadar yıpratıyor. Bundan ötürü Türkiye'nin hukuk ve sosyal güvenlik sistemi çalışan ya da çalışmayan bütün kadınlara birçok haklar sağlıyor.
Asgari ücretli anneye en az 16 bin 106 lira ödenecek
Annelere her doğumda en yüksek katkıyı, izinli bulunduğu devresi içine alan 'doğum parası' (rapor) sağlıyor. En düşük tutar ise asgari ücrete endeksli. 1 Temmuz'a kadar çalışan yeni anneye 12 bin 454 lira doğum parası ödeniyordu. Fakat 1 Temmuz itibarıyla asgari ücrete oluşturulan yüzde 29.3'lük ara zamla bu tutar da arttı. 31 Aralık'a kadar doğum iznini tamamlayan asgari ücretli anneye en az 16 bin 106 lira ödenecek.
Anneler devletten hangi destekleri alıyor?
Doğum esnasında ve sonrasında kadınların parasal manevi desteğe gereksinimi olmaktadır. Bu hususta devlet kadınlara detaylı ödemeler yapmaktadır. Yeni doğum yapmış çalışan kadınlar amacıyla belli bir tutarda ödenek yardımı yapılmaktadır. Bundan ayrı bir şekilde çalışan kadınlar amacıyla süt parası, yarı vakitli iş çalışma izni, doğum yardımı gibi yardımlar yapılıyor.