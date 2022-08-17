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    • Ekonomi
    • 17.08.2022 10:59
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    • 17.08.2022 10:59
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    Havalara uçuracak haber! Anne adayları dikkat! 16.000 TL ödeme yapılıyor! Almak için başvuruyu kaçırmayın!

    Devlet kadınların çalışmasını ve iş dünyasına daha çok katılımlarını arttırmak amacıyla çoğu açıdan destek sağlamaktadır. Devlet doğum yapan kadınlara destek ve izin vermektedir. Doğum yapan ve çalışan annelere devlet belli bir tutarda ödenek sağlamaktadır ve bu tutar belli olmuştur. Çalışılmayan dönemde işverenler, kadınların iş sözleşmesini feshedemezken meşru izin süresinde gereksinim duyulan parasal desteği ise devlet sağlıyor. Bu kapsamda 112 gün üzerinden en az 16 bin lira ödeme yapılıyor. İşte detayları...

    takvim.com.tr
    16.000 TL ödeme yapılıyor! Almak için başvuruyu kaçırmayın!

    Kadınların iş aleminde daha çok yer alması amacıyla hem devlet hem de özel sektör mühim çalışmalar yürütüyor. Çünkü işgücüne katılanların yalnızca üçte biri kadın. Oysa ilerlemiş ülkelerde bu miktar daha çok. Sigortada kaydı olmayan ev kadınlarının fazlası da aile bütçesine destek amacıyla çırpınıyor. Çocuk bakımı ve ev işleri, kadınları bir işte çalışmak kadar yıpratıyor. Bundan ötürü Türkiye'nin hukuk ve sosyal güvenlik sistemi çalışan ya da çalışmayan bütün kadınlara birçok haklar sağlıyor.

    Asgari ücretli anneye en az 16 bin 106 lira ödenecek

    Annelere her doğumda en yüksek katkıyı, izinli bulunduğu devresi içine alan 'doğum parası' (rapor) sağlıyor. En düşük tutar ise asgari ücrete endeksli. 1 Temmuz'a kadar çalışan yeni anneye 12 bin 454 lira doğum parası ödeniyordu. Fakat 1 Temmuz itibarıyla asgari ücrete oluşturulan yüzde 29.3'lük ara zamla bu tutar da arttı. 31 Aralık'a kadar doğum iznini tamamlayan asgari ücretli anneye en az 16 bin 106 lira ödenecek.

    Anneler devletten hangi destekleri alıyor?

    Doğum esnasında ve sonrasında kadınların parasal manevi desteğe gereksinimi olmaktadır. Bu hususta devlet kadınlara detaylı ödemeler yapmaktadır. Yeni doğum yapmış çalışan kadınlar amacıyla belli bir tutarda ödenek yardımı yapılmaktadır. Bundan ayrı bir şekilde çalışan kadınlar amacıyla süt parası, yarı vakitli iş çalışma izni, doğum yardımı gibi yardımlar yapılıyor.

        Hem de kreş yardımı, süt ve emzirme ödeneği, bakıcı parası ödenekleri gibi yardımlarda yapılıyor. Devlet çoğu bayanın çalışması ve iş hayatlarına devam etmeleri amacıyla olabildiğince çok yardım ve destekte bulunmaya devam ediyor. Çalışan ve doğuran kadınlara devlet her vakit destek sağlamaktadır.

        Çocuk Parası Başvuruları

        Devletin doğum yapmış olan kadınlara sağlamış olduğu çocuk parası için başvuru yapmak gerekir ya da çalışmayan fark etmeksizin doğum yapmış ya da yapacak olan kadınlara çocuk parası verilmesi amacıyla SGK'ya dilekçe verilmesi gerekir. Bir başka müracaat yolu ise yemi doğmuş bebeğin TC kimlik numarası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesine müracaat yaparak da olabilir.

        Başvurunun sonrasında işlemleri onaylanan vatandaşlar bağlamında ödemeler PTT üzerinden yapılmaktadır. Bu ödeneği alacak kadınların lüzumlu evrakları hazırlayarak müracaatta bulunması gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi Havalara uçuracak haber! Anne adayları dikkat! 16.000 TL ödeme yapılıyor! Almak için başvuruyu kaçırmayın!
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