Havalara uçuracak haber! Anne adayları dikkat! 16.000 TL ödeme yapılıyor! Almak için başvuruyu kaçırmayın!

Kadınların iş aleminde daha çok yer alması amacıyla hem devlet hem de özel sektör mühim çalışmalar yürütüyor. Çünkü işgücüne katılanların yalnızca üçte biri kadın. Oysa ilerlemiş ülkelerde bu miktar daha çok. Sigortada kaydı olmayan ev kadınlarının fazlası da aile bütçesine destek amacıyla çırpınıyor. Çocuk bakımı ve ev işleri, kadınları bir işte çalışmak kadar yıpratıyor. Bundan ötürü Türkiye'nin hukuk ve sosyal güvenlik sistemi çalışan ya da çalışmayan bütün kadınlara birçok haklar sağlıyor.