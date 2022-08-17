A101 kırtasiye ürünleri geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 A101 okul malzemeleri kataloğu yayımlandı mı? Okul ve beslenme çantası, kalem, defter...

A101 kırtasiye ürünleri geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 A101 okul malzemeleri kataloğu yayımlandı mı? soruları son günlerde öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Şimdilerde yaz tatilinin keyfini çıkaran çocuklar 12 Eylül itibariyle ders görmeye başlayacak. Okullar açılmadan önce ilk iş ise kırtasiye alışverişi. Öğrencilerin okul için temel gereksinim olan okul ve beslenme çantası, kalem, defter A101'de satılıyor. Peki A101 kırtasiye ürünlerinin yer aldığı güncel aktüel ürünler kataloğu ne zaman yayımlanacak? İşte yanıtı...