Tarım Kredi Kooperatif Marketler ’de 30’u aşkın üründe yapılan indirim yoğun ilgi gördü





VATANDAŞ SEVİNDİ

Gökhan Doğan: Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Kooperatif marketlerinde indirim yaptırdı.

Natiye Demir: Yapılan indirim ev ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak.

Süleyman Akpınar: İndirim bize nefes aldıracak. Diğer marketlerin de indirime gitmesini bekliyoruz.

Tahsin Çelik: Cumhurbaşkanımız sağ olsun, bu indirim çok iyi geldi.

Duran Murat Polat: Zincir marketlerde de yansımasının olmasını umut ediyoruz.

Dilek Akçay: İndirimin yapılması iyi olmuş. Sepetimizi doldurduk.

Ahmet Erdoğan: İndirim yapılan ürünler çok tükettiğimiz ürünler olduğu için önemli.

Mehmet Bayat: Birçok üründe indirim yapıldı. Kapsamın genişletilip çoğaltılmasını istiyoruz.