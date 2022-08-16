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    Tarım Kredi Kooperatif Marketler ’de 30’u aşkın üründe yapılan indirim yoğun ilgi gördü

    Başkan Tayyip Erdoğan'ın indirim müjdesi vatandaşlara nefes aldırdı. Tarım Kredi Kooperatif Marketler ’de 30’u aşkın üründe başlayan indirimler yoğun ilgi gördü...

    İndirime büyük ilgi

    Başkan Tayyip Erdoğan'ın indirim müjdesi, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin raflarına yansıdı. 30'un üzerinde üründe indirimler dün başlarken, vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Tüm şubelerde büyük hareketlilik yaşandı. Fiyatlardaki düşüşler bölgelere göre farklılık gösterirken, indirim oranı yüzde 30'lara ulaştı.



    HANGİ ÜRÜN, NE KADAR?
    İndirim uygulanan ürünler arasında yer alan yarım yağlı sütün fiyatı 14,75 liraya düştü. 2 litre zeytinyağı 117,90 liraya gerilerken, kuru soğan 7,95 liradan 5,95 liraya indi. 1 kilo fasulye 30,45 liradan 23,50 liraya, 1 kilo çay ise 66.90 liradan 59.90 liraya düştü. 5 kilo toz deterjan 78.90 yerine 64.90 liraya satılıyor.



    VATANDAŞ SEVİNDİ
    Gökhan Doğan: Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Kooperatif marketlerinde indirim yaptırdı.
    Natiye Demir: Yapılan indirim ev ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak.
    Süleyman Akpınar: İndirim bize nefes aldıracak. Diğer marketlerin de indirime gitmesini bekliyoruz.
    Tahsin Çelik: Cumhurbaşkanımız sağ olsun, bu indirim çok iyi geldi.
    Duran Murat Polat: Zincir marketlerde de yansımasının olmasını umut ediyoruz.
    Dilek Akçay: İndirimin yapılması iyi olmuş. Sepetimizi doldurduk.
    Ahmet Erdoğan: İndirim yapılan ürünler çok tükettiğimiz ürünler olduğu için önemli.
    Mehmet Bayat: Birçok üründe indirim yapıldı. Kapsamın genişletilip çoğaltılmasını istiyoruz.



        ZİNCİR MARKETLERE ÇAĞRI TÜKETİCİ
        Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Tarım Kredi'ye ait Kooperatif Marketler'de 30 temel gıda ürününde yapılan indirimlerin diğer marketlere örnek oluşturması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "Diğer zincir marketler de referans fiyatı oluştururken kendilerine Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fiyatlarını referans alsınlar. Hatta onunla yarışsınlar." Rana BÜYÜKTAŞ
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        Haberler Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif Marketler ’de 30’u aşkın üründe yapılan indirim yoğun ilgi gördü
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