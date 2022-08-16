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    KOBİ'lere 18 destek! İş kurmak, işini büyütmek, finansman sıkıntısını gidermek isteyen girişimcilere devletten yardım eli

    Girişimciler, işini büyütmek ve yeni yatırımlar yapmak isteyenlerin işi geri ödemeli ve geri ödemesiz devlet destekleriyle kolaylaşıyor. KOSGEB, KOBİ’lere 18 farklı destek sunuyor...

    Çığıl Ön Yener
    KOBİ’lere 18 destek

    İş kurmak, işini büyütmek, finansman sıkıntısını gidermek isteyen girişimci ve KOBİ'lerin yardımına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yetişiyor. Girişimcilik, Ar-Ge, işletme geliştirme, yatırım, katma değeri yüksek ve teknolojik üretim, yerlileştirme gibi alanlardaki projelerde geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler sağlayan KOSGEB, finansman sıkıntıları için de devreye giriyor. KOSGEB, 6 başlıkta destek sunuyor. Toplam 18 farklı destek bulunuyor. İşte bu programlar:



    GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI: Bu programda 3 farklı destek bulunuyor. Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 375 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanıyor. Başarılı iş planlarının hayata geçirilmesi için de İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin liraya varan destek veriliyor.



    AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEKLERİ: Bu kapsamda 3 destek programı yürütülüyor. Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon projelerine 750 bin liraya kadar destek veriliyor. KOBİ Teknoyatırım-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım ile Stratejik Ürün Destek Programları kapsamındaki yatırım projelerine ise 6'şar milyon liraya kadar destek sağlanıyor. 1.8 milyon lirası geri ödemesiz bu destekler ile orta ve yüksek teknoloji alanlarında üretim, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi teşvik ediliyor.



        İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEĞİ: Bu başlık altında 7 program bulunuyor. İşletme Geliştirme Destek Programı yurt içi fuar, yurt dışı iş gezisi, nitelikli eleman istihdamı, tasarım, model fabrika gibi 11 alanda 755 bin liraya varan destek içerirken, tek başına büyümekte zorlanan KOBİ'ler için hayata geçirilen İşbirliği Destek Programı'yla sağlanan destek 10 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Katma değeri yüksek üretime yönelik KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile de 450 bin liraya kadarı geri ödemesiz, 1 milyon 50 bin liraya kadarı geri ödemeli olmak üzere 1.5 milyon liraya varan destek veriliyor. İşini yurt dışına açmak isteyenlere yönelik Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı ile 60 bin dolara, Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile de 300 bin liraya varan destek sağlanıyor. Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı ile 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanırken, Yeşil Dönüşüm Destek Programı ile de KOBİ'lerin verimsiz elektrik motorlarının verimlileri ile değişimi için 100 bin, verimlilik artırıcı giderleri için 400 bin liraya kadar geri ödemesiz destek veriliyor.



        KOBİ FİNANSMAN DESTEKLERİ: Bu kapsamda da 2 destek programı bulunuyor. Kredi Finansman Destek Programı kapsamında KOBİ'lerin finansal sorunlarının çözümü için 500 bin liraya kadar faiz desteği sağlanıyor. 'Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Destek Programı' ile de leasing yöntemiyle edinilecek yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine destek veriliyor, kiralama faiz/ kâr payı masraflarına katkı sağlanıyor. Desteğin üst limiti ise 750 bin lira.



        İŞGEM/TEKMER PROGRAMLARI: 3.8 milyon liraya varan destek içeren bu 2 programla; girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesi destekleniyor.



            MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI: Dördüncü dönem başvuruların alındığı bu program ile işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir yeni genç personel için 100 bin liralık destek alıyor. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabiliyor. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 10 bin lira artırımlı uygulanıyor. Buna göre; mikro işletmeler 220 bin, küçük işletmeler 550 bin liraya kadar faizsiz ve teminatsız destekten yararlanabiliyor. Destekten yararlanan işletmeler, ilk 24 ay bir ödeme yapmıyor, sonraki 24 ayda 6 eşit taksitle ödemelerini gerçekleştiriyor. Geri ödemede herhangi bir faiz veya komisyon alınmıyor.

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            Haberler Ekonomi KOBİ'lere 18 destek! İş kurmak, işini büyütmek, finansman sıkıntısını gidermek isteyen girişimcilere devletten yardım eli
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