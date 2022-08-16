KOBİ'lere 18 destek! İş kurmak, işini büyütmek, finansman sıkıntısını gidermek isteyen girişimcilere devletten yardım eli





İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEĞİ: Bu başlık altında 7 program bulunuyor. İşletme Geliştirme Destek Programı yurt içi fuar, yurt dışı iş gezisi, nitelikli eleman istihdamı, tasarım, model fabrika gibi 11 alanda 755 bin liraya varan destek içerirken, tek başına büyümekte zorlanan KOBİ'ler için hayata geçirilen İşbirliği Destek Programı'yla sağlanan destek 10 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Katma değeri yüksek üretime yönelik KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile de 450 bin liraya kadarı geri ödemesiz, 1 milyon 50 bin liraya kadarı geri ödemeli olmak üzere 1.5 milyon liraya varan destek veriliyor. İşini yurt dışına açmak isteyenlere yönelik Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı ile 60 bin dolara, Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile de 300 bin liraya varan destek sağlanıyor. Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı ile 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanırken, Yeşil Dönüşüm Destek Programı ile de KOBİ'lerin verimsiz elektrik motorlarının verimlileri ile değişimi için 100 bin, verimlilik artırıcı giderleri için 400 bin liraya kadar geri ödemesiz destek veriliyor.