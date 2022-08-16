KOBİ'lere 18 destek! İş kurmak, işini büyütmek, finansman sıkıntısını gidermek isteyen girişimcilere devletten yardım eli

İş kurmak, işini büyütmek, finansman sıkıntısını gidermek isteyen girişimci ve KOBİ'lerin yardımına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yetişiyor. Girişimcilik, Ar-Ge, işletme geliştirme, yatırım, katma değeri yüksek ve teknolojik üretim, yerlileştirme gibi alanlardaki projelerde geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler sağlayan KOSGEB, finansman sıkıntıları için de devreye giriyor. KOSGEB, 6 başlıkta destek sunuyor. Toplam 18 farklı destek bulunuyor. İşte bu programlar:
GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI: Bu programda 3 farklı destek bulunuyor. Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 375 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanıyor. Başarılı iş planlarının hayata geçirilmesi için de İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin liraya varan destek veriliyor.
AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEKLERİ: Bu kapsamda 3 destek programı yürütülüyor. Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon projelerine 750 bin liraya kadar destek veriliyor. KOBİ Teknoyatırım-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım ile Stratejik Ürün Destek Programları kapsamındaki yatırım projelerine ise 6'şar milyon liraya kadar destek sağlanıyor. 1.8 milyon lirası geri ödemesiz bu destekler ile orta ve yüksek teknoloji alanlarında üretim, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi teşvik ediliyor.