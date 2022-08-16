İhtiyaç sahibi ailelere 450 ile 1500 TL arasında doğalgaz desteği verilecek

Elektrik ve doğalgazda uyguladığı sübvansiyon ile vatandaşa 100 milyar liralık destekte bulunan Hükümet, şimdi de bütçeye koyduğu 3 milyar lira ile 4 milyon vatandaşın hanesine nakdi doğalgaz desteği verecek. Sene başında uygulamaya başlanan proje kapsamında Ekim-Kasım aylarında yapılacak ödeme için de başvurular alınmaya başladı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Yıllık 450-1.150 lira arasında verilecek olan doğalgaz tüketim desteği için başvurular alınmakta olup, bu alanda 4 milyon haneye destek sağlanması hedefleniyor" dedi. Dönmez, ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz yardımının bu yıl ilk kez yapıldığını söyledi.