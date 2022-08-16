İhtiyaç sahibi ailelere 450 ile 1500 TL arasında doğalgaz desteği verilecek

Elektrik ve doğalgazda uyguladığı sübvansiyon ile vatandaşa 100 milyar liralık destekte bulunan Hükümet, şimdi de bütçeye koyduğu 3 milyar lira ile 4 milyon vatandaşın hanesine nakdi doğalgaz desteği verecek. Sene başında uygulamaya başlanan proje kapsamında Ekim-Kasım aylarında yapılacak ödeme için de başvurular alınmaya başladı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Yıllık 450-1.150 lira arasında verilecek olan doğalgaz tüketim desteği için başvurular alınmakta olup, bu alanda 4 milyon haneye destek sağlanması hedefleniyor" dedi. Dönmez, ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz yardımının bu yıl ilk kez yapıldığını söyledi.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Yılda iki kez olan doğalgaz desteğinde ilk ödeme Mart ve Nisan'da olurken, ikinci ödeme ise Ekim-Kasım'da gerçekleşecek. Destek kapsamında 330 bin haneye yardımda bulunuldu. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan başvuruda bulunabiliyor.
YERLİ GAZ 2023'TE TAMAM
Sakarya Gaz Sahası'ndan ilk gazın 2023 yılında üretilmesini temin etmek üzere yapılan detaylı iş planının gecikme olmaksızın icra edildiğini belirten Bakan Dönmez, sahanın ruhsat sahibi ve işletmecisi olarak kara ve deniz alanlarındaki tüm saha geliştirme, üretim ve işletme süreçlerinin Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü söyledi.