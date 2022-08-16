Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması amacıyla bu yıl 7'ncisini düzenleyeceği İnovasyonda Kadın 2022 Projesi'ne başvurular başladı. KADEM'den yapılan açıklamaya göre, İnovasyonda Kadın Projesi'nin bu döneminde, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında Üsküdar Belediyesi, Yıldız Teknopark, İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi, Türkiye İhracatçılar Meclisi proje ortaklığı, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi iştirakleri ve KOSGEB destekleriyle girişimci kadınlar fikirlerini ticari teşebbüse dönüştürmek için yarışacak. Kadınların girişimcilik cesaretini artırmak ve projelerini, istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmelerine destek olmak hedefiyle düzenlenen İnovasyonda Kadın Projesi kapsamında seçilecek 30 girişimci, kampa katılmaya hak kazanacak.
KAMP DÜZENLENECEK
Kampta adaylara, çevrim içi platform ve 5 bin girişimciden fazla üyesi olan ekosisteme katılma imkanı sunulacak. Girişimci adaylarına aynı zamanda açık ofis ve prototipleme atölyesini ücretsiz kullanım, unicorn girişimcilerle tecrübe paylaşımı ve yatırım fonlarına erişim imkanı sağlanacak. Projelere başvuru mentörlüğü ve dijital gazetelerde fotoğraf/ video tanıtım olanaklarının da olacağı kamp süresince finans, satış, pazarlama, müşteri yönetimi uygulamalarına ücretsiz erişim hakkı tanınacak.
SON TARİH 2 EYLÜL
Kamp sonunda 6 başarılı proje ödül sahibi olacak. Bu yılki ön kuluçka ödülü birinciye 150 bin, ikinciye 100 bin ve üçüncüye 50 bin lira... Kuluçka ödül miktarı ise ilk 3 girişimciye tohum yatırım desteği olarak kararlaştırıldı. Başvurular 2 Eylül'e kadar alınacak.
- Ekonomi
- 16.08.2022 Gazete
Kadın girişimciler desteklenecek! KADEM'in İnovasyonda Kadın 2022 Projesi'ne başvurular başladı
Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) kadınların girişimciliğini arttırmak için düzenleyeceği İnovasyonda Kadın 2022 Projesi'ne başvurular başladı.
Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması amacıyla bu yıl 7'ncisini düzenleyeceği İnovasyonda Kadın 2022 Projesi'ne başvurular başladı. KADEM'den yapılan açıklamaya göre, İnovasyonda Kadın Projesi'nin bu döneminde, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında Üsküdar Belediyesi, Yıldız Teknopark, İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi, Türkiye İhracatçılar Meclisi proje ortaklığı, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi iştirakleri ve KOSGEB destekleriyle girişimci kadınlar fikirlerini ticari teşebbüse dönüştürmek için yarışacak. Kadınların girişimcilik cesaretini artırmak ve projelerini, istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmelerine destek olmak hedefiyle düzenlenen İnovasyonda Kadın Projesi kapsamında seçilecek 30 girişimci, kampa katılmaya hak kazanacak.