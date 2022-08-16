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    • Ekonomi
    • 16.08.2022 20:54
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    • 16.08.2022 20:56
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    Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru

    Son dakika haberi | Son dönemde üst üste rekor kıran Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 1,96'lık yükselişle ve yeni bir rekorla kapattı. BIST 100 endeksi gördüğü en yüksek seviye rekorunu da tazelemiş oldu.

    Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,96 kazançla 2.913,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da tazelemiş oldu.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 65,9 milyar lira ile 17 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 3,67, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,60 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,80 ile spor oldu.

    Analistler, artan haber ve veri gündemiyle piyasalarda risk iştahının arttığını ve borsanın küresel piyasalardan pozitif ayrıştığını belirterek, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların da sürdüğünü söyledi.

        Yarın, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, yurt dışında ise İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de temmuz ayına ilişkin Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.950 seviyesinin direnç, 2.880 ve 2.850 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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