Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 65,9 milyar lira ile 17 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,67, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,60 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,80 ile spor oldu.