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    • Ekonomi
    • 18.08.2022 08:45
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    • 18.08.2022 08:46
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    3.340 TL'ye yükseldi... BUGÜN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 18 Ağustos evde bakım maaşı neden yatmadı, ne zaman yatacak?

    Evde bakım maaşı ile ilgili araştırmalar sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştı. Bu hafta binlerce kişiye kişi başı 3.340 TL yatırılacak. Evde bakım maaşı alanlara müjde. Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.354 lira tutarındaki evde bakım desteği arttı. Peki BUGÜN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 18 Ağustos evde bakım maaşı neden yatmadı, ne zaman yatacak? İşte yatan iller listesi...

    BUGÜN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    BUGÜN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 18 Ağustos evde bakım maaşı neden yatmadı, ne zaman yatacak? Eve bakım parası hangi illere yattı? sorularının yanıtları internet arama motorlarında sorgulanıyor. Parasını henüz almamış olan vatandaşlar açıklama geldi mi, sorgulama nasıl yapılır merak ediyor. E-devlet üzerinden paranızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz. İşte yatan iller ve diğer detaylar...

    BUGÜN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 18 AĞUSTOS 2022...

    Evde bakım maaşı her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. 31 Ağustos tarihlerine kadar tüm illere yatırılmış oluyor. Henüz ödemeniz yapılmadıysa aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

    EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET ÖĞRENME EKRANI

    Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

    Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

    Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

    Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Şartları taşıyanların başvuruları ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay ödemeleri gerçekleştiriyor. Zamlarla birlikte söz konusu aylık, 2706'dan 3340'a yükseldi.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
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        Haberler Ekonomi 3.340 TL'ye yükseldi... BUGÜN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 18 Ağustos evde bakım maaşı neden yatmadı, ne zaman yatacak?
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