3.340 TL'ye yükseldi... BUGÜN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 18 Ağustos evde bakım maaşı neden yatmadı, ne zaman yatacak?

BUGÜN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 18 Ağustos evde bakım maaşı neden yatmadı, ne zaman yatacak? Eve bakım parası hangi illere yattı? sorularının yanıtları internet arama motorlarında sorgulanıyor. Parasını henüz almamış olan vatandaşlar açıklama geldi mi, sorgulama nasıl yapılır merak ediyor. E-devlet üzerinden paranızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz. İşte yatan iller ve diğer detaylar...