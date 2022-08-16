17 Ağustos evde bakım maaşı neden yatmadı, ne zaman yatacak? 3.340 TL'ye yükseldi... BUGÜN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı ile ilgili araştırmalar sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştı. Bu hafta binlerce kişiye kişi başı 3.340 TL yatırılacak. Evde bakım maaşı alanlara müjde. Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.354 lira tutarındaki evde bakım desteği arttı. Peki BUGÜN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 17 Ağustos evde bakım maaşı neden yatmadı, ne zaman yatacak? İşte yatan iller listesi...