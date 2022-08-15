Rakamlar açıklandı: İşsizlik düşüyor!

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %47,7 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile %47,7 oldu. Bu oran erkeklerde %65,3 iken kadınlarda %30,4 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2022 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 722 bin kişi artarak 34 milyon 429 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile %53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,7, kadınlarda ise %35,3 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %20,3 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık azalış ile %20,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %17,1, kadınlarda ise %26,3 olarak tahmin edildi.