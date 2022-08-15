Başvurmayan pişman! Yalnızca 1.300 liradan başlayan taksitlerle… TOKİ’den büyük müjde! Hemen bu habere bakın!

Ev sahibi olma hayali kurallar amacıyla TOKİ'den kusursuz bir fırsat vardır. Belli bir peşinat vermek koşuluyla bugünümüzde ev alabilmek olabildiğince kolaydır. Peşinat seviyesi evin değerinin en az yüzde 10'u olmalıdır. TOKİ, ödeme vadelerinin uzun olduğundan ötürü fazlası kişin ilk tercihidir. Ancak bunun amacıyla belli oranlarda peşinatın gerçekleştirilmesi gerekir. Buna göre vade adedi da farklılık gösterecektir. Mesela toplam tutarın yüzde 12'sinin ödenmesi durumunda kalanı 240 ay vadeye bölünebilir.
81 İLDE REKOR KONUT SAYISI
Yatırımlarına sürat kesmeden devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle şimdiye kadar yaşama geçirilen sosyal konut projesinde toplamda 1 milyon 170 bin rakamı bulunmuştu. Yine husus ile alakalı olarak verdiği bilgiye göre, bir buçuk sene kadar evvel 100 bin sosyal husust hamlesi amacıyla start veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı doğrultusundan bütün çalışmalar tamamladı ve inşaatlar başladı.
TOKİ'DEN UYGUN KREDİ
TOKİ, ödeme vadelerinin uzun olduğundan ötürü fazlası kişin ilk tercihidir. Ancak bunun amacıyla belli oranlarda peşinatın gerçekleştirilmesi gerekir. Buna göre vade adedi da farklılık gösterecektir. Mesela toplam tutarın yüzde 12'sinin ödenmesi durumunda kalanı 180 vadeye bölünebilir.
Bunun dışında yüzde 20 peşinatla 240 ay ödeme planı yapmak olasıdır. Kredi faiz oranları da diğerlerine kıyasla çok uygundur. Çünkü tamamıyla devlet destekli projelerdir. Tek hedef evi olmayanlara destek sağlamaktır. Böylece bütçe arkadaşı bir şekilde kredi çekmeniz olası olmaktadır.