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    • Ekonomi
    • 15.08.2022 09:05
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    • 15.08.2022 09:05
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    Başvurmayan pişman! Yalnızca 1.300 liradan başlayan taksitlerle… TOKİ’den büyük müjde! Hemen bu habere bakın!

    Hükümet konut fiyatları ve kiralardaki fahiş artışlar nedeniyle mağduriyet yaşam sürdüren yurttaşların problemini çözüme ulaştırmak hedefiyle çalışmalarına sürat kesmeden devam ediyor. Konu ile alakalı olarak aktarılan detaylara göre Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak TOKİ 2022 projeleri amacıyla hazırlıklar sürüyor.

    takvim.com.tr
    Yalnızca 1.300 liradan başlayan taksitlerle… TOKİ’den büyük müjde!

    Ev sahibi olma hayali kurallar amacıyla TOKİ'den kusursuz bir fırsat vardır. Belli bir peşinat vermek koşuluyla bugünümüzde ev alabilmek olabildiğince kolaydır. Peşinat seviyesi evin değerinin en az yüzde 10'u olmalıdır. TOKİ, ödeme vadelerinin uzun olduğundan ötürü fazlası kişin ilk tercihidir. Ancak bunun amacıyla belli oranlarda peşinatın gerçekleştirilmesi gerekir. Buna göre vade adedi da farklılık gösterecektir. Mesela toplam tutarın yüzde 12'sinin ödenmesi durumunda kalanı 240 ay vadeye bölünebilir.

    81 İLDE REKOR KONUT SAYISI

    Yatırımlarına sürat kesmeden devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle şimdiye kadar yaşama geçirilen sosyal konut projesinde toplamda 1 milyon 170 bin rakamı bulunmuştu. Yine husus ile alakalı olarak verdiği bilgiye göre, bir buçuk sene kadar evvel 100 bin sosyal husust hamlesi amacıyla start veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı doğrultusundan bütün çalışmalar tamamladı ve inşaatlar başladı.

    TOKİ'DEN UYGUN KREDİ

    TOKİ, ödeme vadelerinin uzun olduğundan ötürü fazlası kişin ilk tercihidir. Ancak bunun amacıyla belli oranlarda peşinatın gerçekleştirilmesi gerekir. Buna göre vade adedi da farklılık gösterecektir. Mesela toplam tutarın yüzde 12'sinin ödenmesi durumunda kalanı 180 vadeye bölünebilir.
    Bunun dışında yüzde 20 peşinatla 240 ay ödeme planı yapmak olasıdır. Kredi faiz oranları da diğerlerine kıyasla çok uygundur. Çünkü tamamıyla devlet destekli projelerdir. Tek hedef evi olmayanlara destek sağlamaktır. Böylece bütçe arkadaşı bir şekilde kredi çekmeniz olası olmaktadır.

        TOKİ'DEN EV SATIN ALMA ŞARTLARI

        Yıllardır TOKİ projeleri yardımıyla binlerce birey ev sahibi oldu. Hem makul fiyatlı hem de ödeme süresinin uzunluğu sebebiyle vatandaşlara basitlik sağlamaktadır. Ancak buradan ev alabilmek amacıyla birtakım şartlara makul olmak gerekir. Aşağıda lüzumlu şartlar madde madde durumunda belirtilmiştir.

        · Türk vatandaşlığının bulunması

        · Başvuru yapılacak kentte en az 1 sene ikamet etmiş olmak

        · 25 yaş sınırına ulaşılması

        · TOKİ'den evvel ev alınmaması

        · Hane bireylerinin gelirinin en çok 2.600 TL olması

        · Kişinin kendine ve çekirdek ailesinden kimsenin rastgele bir mülkünün bulunmaması

        Belirtilenlerden yalnızca bir tanesine bile sağlanmadığı takdirde TOKİ'den ev alabilmek olanaksızdır. Önceden ev alınmamış olmasının asıl sebebi daha çok bireyin fırsatlardan yararlanmasına olanak vermektedir. TOKİ'den ev alanlar istedikleri vakit satışlarını gerçekleştirebilir.

        240 AY VADE İMKANI

        Hiç evi olmayan rastgele bir mal ya da mülk amacıyla hissedar olmayan dar gelirli vatandaşlar, makul taksitlerle hayallerindeki konutlara kavuşacak. Söz hususu kuraya katıldıktan sonra ev almaya hak kazanan vatandaşlar, 20 seneye varan vade seçenekleriyle kira öder gibi ev taksiti ödeyecek.

        Ayrıca şehit yakınları ve gaziler amacıyla satışta özel kontenjanlar açılacak. Merakla beklenilen konutklar amacıyla belirlenmesi beklenilen peşinat tutarı ise konut fiyatının yüzde 10'u şeklinde olacak. 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon olarak geliştirilen konutların fiyatları ise şimdilik belli olmadı.

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        Haberler Ekonomi Başvurmayan pişman! Yalnızca 1.300 liradan başlayan taksitlerle… TOKİ’den büyük müjde! Hemen bu habere bakın!
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