Başvurmayan pişman! Yalnızca 1.300 liradan başlayan taksitlerle… TOKİ’den büyük müjde! Hemen bu habere bakın!

240 AY VADE İMKANI

Hiç evi olmayan rastgele bir mal ya da mülk amacıyla hissedar olmayan dar gelirli vatandaşlar, makul taksitlerle hayallerindeki konutlara kavuşacak. Söz hususu kuraya katıldıktan sonra ev almaya hak kazanan vatandaşlar, 20 seneye varan vade seçenekleriyle kira öder gibi ev taksiti ödeyecek.

Ayrıca şehit yakınları ve gaziler amacıyla satışta özel kontenjanlar açılacak. Merakla beklenilen konutklar amacıyla belirlenmesi beklenilen peşinat tutarı ise konut fiyatının yüzde 10'u şeklinde olacak. 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon olarak geliştirilen konutların fiyatları ise şimdilik belli olmadı.

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