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    Sağlık çalışanları için yeni düzenleme yürürlüğe girdi!

    Yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Sağlık çalışanlarına 400 ila 10 bin lira arasında ek ödeme olacak. Ek ödemeler her ayın 15’inde yapılacak. İşte sizler için derlediğimiz 14 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Sağlıkçıya ek ödeme

    Sağlık çalışanlarına verilen sözlerden biri daha hayata geçti. Ek ödeme yürürlüğe girdi. Özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren Ek Ödeme Yönetmeliği'ne göre, sağlık çalışanları 400 ila 10 bin lira arasında ek ödeme alabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ek ödemelerin her ayın 15'inde yapılacağını açıkladı. Uzman hekim, öğretim görevlisi ve doçentler 10 bin lira ek ücret alacak. Asistanlara 7 bin 500, pratisyen hekimlere de 5 bin liraya yakın ek ücret ödenecek. Diş hekimleri de aynı imkandan faydalanacak. Düzenlemenin hemşireye 850, teknikere 500-600 liraya varan yansıması olacak. Teşvik ücreti 350 lira ile 8 bin liraya arasında uygulanacak.



    BEYAZ REFORM
    Ek ödemede ödül ve teşvike dayalı yeni sistem uygulanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz buna 'beyaz reform' diyoruz" ifadesini kullandı. Bakan Koca, 15 Ağustos'tan itibaren ödenecek olan taban ödemesinin, Eylül ayı itibarıyla maaşla birlikte bordroda yer alacağını kaydetti. (Burcu ŞEN)



    ÇALIŞAN EMEKLİLERE KÖTÜ HABER
    Yargıtay, milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren bir karara imza attı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden işçinin istifa etmesi halinde, kıdem tazminatının, emeklilik tarihindeki son maaşına göre hesaplanması gerektiğine hükmetti. Kararda, şöyle denildi: "Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave edilecek yardımların parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi esas alınmalı" denildi.



        MOBİLYA SEKTÖRÜ BULUŞUYOR
        Mobilya ve yatak markalarının tek çatı altında toplandığı Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) tüm Türkiye'yi kapsayacak sektör buluşmaları etkinliği için geri sayıma başladı. Türkiye'nin en önemli mobilya üretim merkezlerinden İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri ve İnegöl'de yapılması planlanan buluşmaların startı ise Eylül'de Kayseri'de verilecek. MOYSAD, 'Mobilya Sektör Buluşmaları'nda sektörünün geleceğini mercek altına alacak. Mobilyanın vücut bulduğu; kumaştan kauçuğa, yaydan süngere kadar olan tüm bileşenlere yönelik sektörün en ince detaylarına kadar masaya yatırılarak inceleneceği etkinliklerde, sorun ve çözüm önerileri ile birlikte sektörün bir üst seviyeye taşınması hedefleniyor. Sektör buluşmalarında ilgili merkezlerde mobilyaya hayat veren sektörün öncü firma ve markaları paneller serisinde bir araya gelirken, ikili görüşmelerle de olası iş birliklerini değerlendirme imkânı bulacak.



        İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN DEV KATKI
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yatırım tutarı 10.25 milyar euro olan İstanbul Havalimanı'nın 'devletin kasasından para çıkmadan' yapıldığına işaret ederek, "Toplam alınacak kira 26 milyar euro. Açıldığından bu yana ekonomiye katkısı 80.7 milyar euro. Sıfır harcama ile toplam 117 milyar euro Türkiye'ye kazanç" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından 29 Ekim 2019'da açılan İstanbul Havalimanı'nın ekonomik etkilerine ilişkin infografik paylaştı. İnfografiğe göre; İstanbul Havalimanı, milli gelire 23.75 milyar, üretime 51.3 milyar, ihracata 4.2 milyar, vergiye 1.23 milyar euro katkıda bulunurken, istihdama etkisi 972 bin oldu. İstanbul Havalimanı ile zamandan 84.3 milyon, akaryakıttan 56.5 milyon, çevreden 7.8 milyon ve diğer kalemlerden 97.8 milyon euro olmak üzere toplamda 246.4 milyon euro tasarruf edildi.



        DÜNYA LEZZETİ
        Dünyanın farklı bölgelerindeki dondurma çeşitlerini bir araya getiren CNN Travel, en iyi soğuk tatları sıraladı... Hazırlanan listeye Maraş dondurması da girdi. İşte listedeki soğuk tatlar: Kulfi, Hindistan Kakigori, Japonya Maraş dondurması Türkiye Crème Glace, Fransa Gelato, İtalya Raspado, Meksika Frozen Custard Amerika



            FİYAT ARTIŞLARI MERCEK ALTINDA
            Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız" dedi. Bakanlığın Risk Analizi Genel Müdürlüğü, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Gayrimenkul sektöründe fiyat artışına sebep olan etkenler tek tek inceleniyor. Bu kapsamda suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozan, enflasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve firmalar tespit ediliyor. Ülke çapında ilan veren emlakçılara yönelik yürütülen risk analiziyle yapılan tespitler sonucu saha denetimlerine de başlandı.

            YUNANİSTAN'A 7 MİLYON METREKÜP GAZ YOLLADIK
            Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre, Mayıs ayında yerli imkanlarla 32 milyon metreküp gaz üretilirken, bu gazın yüzde 96'sından fazlası Tekirdağ, İstanbul ve Kırklareli'ndeki sahalardan çıkarıldı. Mayıs'ta Yunanistan'a 7 milyon metreküp ihracat gerçekleşti.
            Barış ŞİMŞEK

            6 MİLYAR DOLARLIK PROJE
            Türk yurt dışı müteahhitlik sektörü, 7 ayda yaklaşık 6 milyar dolarlık proje üstlendi. Sektörün bu dönemde üstlendiği proje sayısı 156, toplam proje bedeli 5 milyar 935 milyon dolar oldu. Bu yıl üstlenilen projelerin ortalama bedeli 38 milyon 44 bin dolar olarak gerçekleşti.

            14 MİLYON KİŞİ 'BES'LENDİ
            Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) fon büyüklüğü 330 milyar 122,2 milyon liraya ulaştı. BES'teki katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 306 milyar 864.5 milyon, otomatik katılımla dahil olanların fon büyüklüğü 23 milyar 257,7 milyon lirayı buldu. Toplam fon büyüklüğü 2021 sonundan bu yana 85 milyar 835,1 milyon lira artarken, BES ve OKS katılımcıları 14 milyon 44 bin 320 oldu.

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            Haberler Ekonomi Sağlık çalışanları için yeni düzenleme yürürlüğe girdi!
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