Sağlık çalışanları için yeni düzenleme yürürlüğe girdi!





FİYAT ARTIŞLARI MERCEK ALTINDA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız" dedi. Bakanlığın Risk Analizi Genel Müdürlüğü, kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Gayrimenkul sektöründe fiyat artışına sebep olan etkenler tek tek inceleniyor. Bu kapsamda suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozan, enflasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve firmalar tespit ediliyor. Ülke çapında ilan veren emlakçılara yönelik yürütülen risk analiziyle yapılan tespitler sonucu saha denetimlerine de başlandı.



YUNANİSTAN'A 7 MİLYON METREKÜP GAZ YOLLADIK

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre, Mayıs ayında yerli imkanlarla 32 milyon metreküp gaz üretilirken, bu gazın yüzde 96'sından fazlası Tekirdağ, İstanbul ve Kırklareli'ndeki sahalardan çıkarıldı. Mayıs'ta Yunanistan'a 7 milyon metreküp ihracat gerçekleşti.

Barış ŞİMŞEK



6 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Türk yurt dışı müteahhitlik sektörü, 7 ayda yaklaşık 6 milyar dolarlık proje üstlendi. Sektörün bu dönemde üstlendiği proje sayısı 156, toplam proje bedeli 5 milyar 935 milyon dolar oldu. Bu yıl üstlenilen projelerin ortalama bedeli 38 milyon 44 bin dolar olarak gerçekleşti.



14 MİLYON KİŞİ 'BES'LENDİ

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) fon büyüklüğü 330 milyar 122,2 milyon liraya ulaştı. BES'teki katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 306 milyar 864.5 milyon, otomatik katılımla dahil olanların fon büyüklüğü 23 milyar 257,7 milyon lirayı buldu. Toplam fon büyüklüğü 2021 sonundan bu yana 85 milyar 835,1 milyon lira artarken, BES ve OKS katılımcıları 14 milyon 44 bin 320 oldu.

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