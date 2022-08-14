Sağlık çalışanları için yeni düzenleme yürürlüğe girdi!

Sağlık çalışanlarına verilen sözlerden biri daha hayata geçti. Ek ödeme yürürlüğe girdi. Özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren Ek Ödeme Yönetmeliği'ne göre, sağlık çalışanları 400 ila 10 bin lira arasında ek ödeme alabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ek ödemelerin her ayın 15'inde yapılacağını açıkladı. Uzman hekim, öğretim görevlisi ve doçentler 10 bin lira ek ücret alacak. Asistanlara 7 bin 500, pratisyen hekimlere de 5 bin liraya yakın ek ücret ödenecek. Diş hekimleri de aynı imkandan faydalanacak. Düzenlemenin hemşireye 850, teknikere 500-600 liraya varan yansıması olacak. Teşvik ücreti 350 lira ile 8 bin liraya arasında uygulanacak.
BEYAZ REFORM
Ek ödemede ödül ve teşvike dayalı yeni sistem uygulanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz buna 'beyaz reform' diyoruz" ifadesini kullandı. Bakan Koca, 15 Ağustos'tan itibaren ödenecek olan taban ödemesinin, Eylül ayı itibarıyla maaşla birlikte bordroda yer alacağını kaydetti. (Burcu ŞEN)
ÇALIŞAN EMEKLİLERE KÖTÜ HABER
Yargıtay, milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren bir karara imza attı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden işçinin istifa etmesi halinde, kıdem tazminatının, emeklilik tarihindeki son maaşına göre hesaplanması gerektiğine hükmetti. Kararda, şöyle denildi: "Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave edilecek yardımların parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi esas alınmalı" denildi.