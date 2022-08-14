Bazı özel okullar velilerden 20 bin liraya kadar çıkan ek ödeme istiyor

Bu yıl eğitim ücretlerine getirilen yüzde 36'lık artış sınırı, kimi özel okulları durduramadı. Okul ücretlerindeki artış tavanı; yemek, kırtasiye gibi alanlarda yapılan yüksek zamlarla delindi. Kimi özel okullar da erken kayıt yaptıran velilerden ek ücret istemeye başladı. Yemek için verilen para kadar ek ödeme isteyen yani yemek parasını ikiye katlayan okullar olduğu gibi; yemek, kırtasiye, gezi, eşofman gibi kalemler için 20 bin ek ödeme isteyen de var. Okul yönetimlerinin kendileriyle yaptıklara sözleşmelere sadık kalmamasına tepki gösteren veliler, durumdan şikayetçi. Sosyal medyadan da yorum yağıyor:

Yemek, kırtasiye, eşofman ve gezi için 20 bin lira ek ücret istediler. Zorunlu olmayan hizmetler için ek ücreti zorunlu tutuyorlar.

Özel okulda 2 çocuk okutuyoruz. Zaten yüksek ücretliydi. Etik olmayan mail ile çocuk başına 20 bin lira artı KDV daha ek ücret istediler.

Ek ücret isteyip ödeme yapmak istemeyen velilere de 'Seneye kayıt yaptıramazsınız' diyorlar.

Veli gelse 'Erken kayıt yaptırdım ama sıkıntıdayım. 8 bin lirayı geri istiyorum' dese anlayış gösterecek miydiniz?

Okulumuz ilkokul düzeyinde yemek ücretine yemek ücreti kadar ek artış yapmış. Ödemek istemiyoruz.

Ek ücretleri ödemezsek öğrencinin kaydını silme hakları var mı?

Şubat ayında para almayı biliyorlar. 7 ay paramızı işletiyor, sonra da diyorlar ki öngörülemeyen artışlar sebebiyle yemek ücretine ek 8 bin 100 lira ücret.

Erken kayıt avantajından yararlanın diye kayıt aldılar. Burada erken kayıt yaptırmanın avantajı ne acaba? Yetkililer devreye girmeli.