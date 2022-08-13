Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik yapıldı





İZİNSİZ EV ARKADAŞI TAHLİYE NEDENİ

İstanbul'da ev kiraları yükselince, pek çok kişi ilanla ev arkadaşı aramaya başladı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, bu kişilere "Ev sahibinden izinsiz alınacak ev arkadaşı tahliye sebebi" uyarısı yaptı. Ev sahiplerinin önce ihtarname gönderip, mahkeme yoluyla tahliye yapabileceğini söyleyen Aşa, şöyle konuştu: "Kira kontratlarında genelde 'mal sahibinin izni olmadan, devir, temlik, ciro edilemez' diye maddeler var. Ev sahibi ile konuşulup, muvafakat alınıp, 'Bu ev başka biriyle paylaşılabilir' ibaresi konulmalı. Bu yok ise bir başka kişiye devir veya ciro edilemez."



AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 1 TRİLYONU AŞTI

Halkbank yılın ilk yarısı sonunda, kredilerini 2021'in aynı dönemine göre yüzde 53 artışla 916.6 milyar liraya yükseltti. KOBİ kredilerinin bireysel krediler hariç nakdi krediler içindeki payı yüzde 50 olarak gerçekleşen Banka'nın aktif büyüklüğü, yüzde 52.1 artarak 1 trilyon 90 milyar lira oldu. Banka'nın 4.6 milyar lira net kâr elde ettiği bu dönem sonunda tarihi bir eşiği geçerek aktif büyüklüğünü 1 trilyon liranın üzerine taşıdığına dikkat çeken Genel Müdür Osman Arslan, "Bankamız girişimcilere, yatırımcılara, esnaf-sanatkâra ve KOBİ'lere yeni finansal seçenekler sunmaya devam etmektedir" dedi.



SANAYİ ÜRETİMİ YÜKSELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Haziran'da sanayi üretiminin piyasa beklentisinin çok üstünde gerçekleştiğine değinerek, "Yıllık bazda yüzde 8.5 artış kaydedilmiştir. Böylece ikinci çeyrekte sanayi üretimi artışımız yüzde 9.4 olmuştur" dedi. Nebati, kuvvetli sanayi ile birlikte ikinci çeyrekte büyüme beklentisinin arttığını açıkladı.

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