En yakın Tarım Kredi Market adresi nedir? Tarım Kredi Market şubeleri nerelerde var?

Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak. Önce 30 üründeki indirim devreye girmiş olacak. Sonrasında etteki indirimi göreceğiz. Peki hangi noktalardan alınabiliyor bu ürünler. 1400 noktaya işaret ediyor Tarım Kredi Kooperatifleri ve şu açıklamayı yapıyor. 1400'e yakın hizmet noktasında üreticilerin yerli ve doğal ürünlerini en iyi şartlarda vatandaşa sunuyor. Vatandaşın bütçesine katkı sağlama bilinciyle hareket ediliyor açıklamasını yapıyor"