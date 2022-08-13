Başkan Erdoğan talimat verdi indirim yağmuru başladı! 33 ürünün fiyatı iniyor





ETE AYRICA UYGULANACAK

ESK tarafından temin edilecek et ürünleri, kasap reyonu olan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ivedilikle, olmayan marketlerde ise gerekli çalışmaların yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde sunulacak.