Başkan Erdoğan talimat verdi indirim yağmuru başladı! 33 ürünün fiyatı iniyor

Tarım Kredi Kooperatifleri, Başkan Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçilecek. Bin 400 Tarım Kredi Market'te uygulanacak indirimler, internette de PttAVM.com üzerinde hayata geçecek.
SAHA ARAŞTIRMASI YAPILDI
İndirim oranları üzerinde maliyet çalışması devam ederken, edinilen bilgiye göre büyükşehirlerde ayrı, yöresel marketlerde ise farklı indirim oranları uygulanabilecek. Saha çalışması sonucu vatandaşın alım gücünü artıracak fiyat ayarlamalarına gidildi. Kalem kalem belirlenen ürünlerde etiket rakamları aşağı çekildi. İndirim yapılacak 33 ürün arasında makarna, un, salça, zeytin, çay gibi ürünler bulunuyor.
ETE AYRICA UYGULANACAK
ESK tarafından temin edilecek et ürünleri, kasap reyonu olan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ivedilikle, olmayan marketlerde ise gerekli çalışmaların yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde sunulacak.