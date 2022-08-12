İş arayana 2.707 TL! İstihdama destek teşviki

Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor.
Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Sosyal yardım alan bir kişiye, iş görüşmesine gitmesi halinde sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor.
MASRAF KARŞILANIYOR
Bu tutar mevcut asgari ücrete göre 550,03 lira. Bu şekilde iş arayan ve iş görüşmesine giden kişilerin karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor.