Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İş arayana 2.707 TL! İstihdama destek teşviki

    Sosyal yardım alanlardan iş arayanlara 550 lira, bulanlara 2 bin 157 lira destek ödemesi yapılıyor. Üstelik yardımlardan yararlanmak kolaylaşıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    İş arayana 2.707 TL

    Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor.



    Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Sosyal yardım alan bir kişiye, iş görüşmesine gitmesi halinde sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor.



    MASRAF KARŞILANIYOR
    Bu tutar mevcut asgari ücrete göre 550,03 lira. Bu şekilde iş arayan ve iş görüşmesine giden kişilerin karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor.



        Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi halinde, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar yardım veriliyor. Yeni asgari ücrete göre de bu tutar 2 bin 157 lira.




        İşe yerleşenlerin eğitim ve sağlık yardımları kesilmiyor. İşe düzenli devam edenlere yardımlarda öncelik veriliyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sağlıkçılara müjde! Yönetmelik Resmi Gazete’de
        Haberler Ekonomi İş arayana 2.707 TL! İstihdama destek teşviki
            SON DAKİKA