İş arayana 2.707 TL! İstihdama destek teşviki





Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor. Sosyal yardım alan bir kişiye, iş görüşmesine gitmesi halinde sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor.