Sahibinden ikinci el araba fiyatları düştü mü? Uzman isim merak edilen soruyu yanıtladı

Tüm dünyada çip krizi devam ederken Otomobil arzı da buna paralel olarak yavaşladı. Ülkemizde de dünyanın diğer ülkelerindeki otomotiv fabrikalarında olduğu gibi üretimler azaldı ya da fabrikalar üretimlerine geçici olarak ara verdi.
Son günlerde de otomobil arzındaki oluşan sorunların önüne geçebilmek için hükümet adım attı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ilk tescilinden sonra otomobillerin 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satışına izin verilmeyeceğine yönelik düzenlemenin devreye gireceğini açıklamıştı.
Düzenleme henüz devreye girmese de Ikinci El otomobil piyasasında etkileri görülmeye başlandı.
ÖTV İNDİRİMİ BEKLENTİSİ DE SATIŞLARI DURGUNLAŞTIRDI
Otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin verginin azaltılması ya da matrah artırımının yapılması beklentisi de piyasada durgunluğa neden oldu. Herhangi bir otorite tarafından böyle bir durumun varlığı açıklanmasa da otomobil alacak olanlar alım kararlarını ertelemeye aldı.