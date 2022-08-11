Sahibinden ikinci el araba fiyatları düştü mü? Uzman isim merak edilen soruyu yanıtladı

Fiyatların yüksek olduğunu durgunluk nedeniyle de gerileme yaşandığını belirten Konu, fiyatlarda yüzde 5 civarında düşüşler gerçekleştiğini ifade etti.

"TAŞIT KREDİSİNE ERİŞİM ZORLAŞTI"

Fiyatlardaki gerilemenin bir diğer sebeplerinden birinin de taşıt kredisine erişimin zor olmasına bağlayan Konu "Fiyat düşüşünün bir diğer sebebi de taşıt kredi faiz oranının yüksek olması, taşıt kredisine herkesin ulaşamaması, ödeme tutarlarının yüksek çıkması, vadelerin kısa olması gibi etkenler de mevcut. Durum böyle olunca talep de azalıyor. Elinde nakiti olanlar otomobil alabiliyor" dedi.