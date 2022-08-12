EYT’liye kademeli emeklilik! Hangi formüller masada? İşte prim ya da yaşa göre kademeli emeklilik formülü

YAŞTAN İNDİRİM

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup hem 20 ve 25 yıllık süreyi dolduran hem de 5000-5975 gün şartını tamamlayanlar için bir alternatif olarak da belli bir yaş sınırı ya da yaş şartından belli bir süre düşürülmesi de değerlendiriliyor. Örneğin; kadınlar için 48, erkekler için 50 veya kadınlar için 50, erkekler için 52 gibi bir yaş sınırı getirilebileceği konuşuluyor.