EYT’liye kademeli emeklilik! Hangi formüller masada? İşte prim ya da yaşa göre kademeli emeklilik formülü

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor. EYT'liler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu alternatifli formüller üzerinde dururken, çıkacak sonuç merakla bekleniyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik çalışmada, pek çok formül gündemde. Bu formüllerden biri de kademeli emeklilik.
FAZLA PRİM AVANTAJ
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor. Burada prim şartı işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında olurken, yıl şartı da kadınlar için 20, erkekler için de 25...
Yasa çıktığında bu şartları tamamlayan herkesin aynı anda emekli olmayacağı üzerinde duruluyor. Burada EYT'lilere emeklilik için ödenen prim gün sayısına göre bir kademe getirilebileceği konuşuluyor. Bu formüle göre fazla primi olanlar avantajlı olacak. Örneğin; 5000 günü olan ve yaşı 46 olan birisi ile 9 bin günü olan ve yaşı 51 olan birisi aynı anda emekli edilmeyebilecek.