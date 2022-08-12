Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.08.2022 14:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2022 14:31
    ABONE OL

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı: İtibar etmeyin!

    Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Son dönemde Bakanlığımıza yapılan başvurularda; kendisini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığımız Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulundukları ihbar edilmektedir. Bu kapsamda; Bakanlığımızın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakanlıktan dolandırıcılık uyarısı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan telefon dolandırıcılarıyla ilgili uyarıda bulunuldu.

    Yapılan açıklamada, "Son dönemde Bakanlığımıza yapılan başvurularda; kendisini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığımız Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulundukları ihbar edilmektedir. Bu kapsamda; Bakanlığımızın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

    Ayrıntılar geliyor...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’ye ’MERNİS ve YSK’ yanıtı!
    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı: İtibar etmeyin!
        SON DAKİKA