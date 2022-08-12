e-Devlet kullanıcısı 60 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gururla ifade etmek isterim ki 'türkiye.gov.tr', bugün 60 milyon 23 bin 454 kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Yani oransal olarak e-Devlet kullanıcısı olabilecek 15 yaş üstü her 10 kişiden 9'u şu veya bu şekilde dijital Türkiye'nin kapısını açıyor" diye konuştu. 6 bin 600 kamu hizmeti sunulduğunu söyleyen Oktay, "Avrupa Komisyonu e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre ülkemiz, 'İkametgahım' bütünleşik hizmetiyle 35 ülke arasında 1'inci sıradadır" dedi.
- Ekonomi
- 12.08.2022 Gazete