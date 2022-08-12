Çalışanlarıyla yürüdü 2019 yılını aştı

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yolcu talebi, yolcu geliri gibi pek çok alanda 2022'nin ikinci çeyreğinde 2019'u aşan performansa imza attıklarını söyledi, şu mesajları verdi:

DÜNYANIN dört bir yanında havayolu şirketleri ve havalimanları krizden çıkış tedbiri olarak çalışanlarıyla yolları ayırmayı tercih ederken biz bu yolda birlikte yürümekten vazgeçmedik. Hiçbir çalışma arkadaşımızın yalnız yürümesine müsaade etmedik.

PANDEMI tedbirleri nedeniyle havayolu şirketleri çalışan sayısı ortalama yüzde 10, havalimanlarında yer hizmetleri kategorisinde ise yüzde 29 azaldı (2019 sonuna göre). Aynı dönemde bu oran şirketimiz için yüzde 1'in de altında kaldı. Bu ayrılıkların temel nedeni ise emeklilik ve çalışanlarımızın kendi tercihleri oldu.

MISAFIRLERIMIZE sunduğumuz kapasiteyi bu yılın ikinci çeyreğinde, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 artırdık. İngiltere ve Almanya'da bayrak taşıyıcılar aynı dönemde yüzde 35'in üzerinde eksideler. 8 Ağustos itibarıyla 2022'de ortalama 1.206 günlük uçuş sayısıyla network taşıyıcıları arasında 1. sırada yer alıyoruz.

ULUSLARARASI yolcu kapasitemiz Haziran itibarıyla 2019'un yüzde 22 üzerine çıktı. İkinci çeyreğin tamamında ise küresel ölçekte 2019'un aynı dönemine göre uluslararası kapasitesini en çok artıran network taşıyıcısı olduk.

ARTAN kapasitemizle birlikte toplam yolcu talebi 2022'nin ikinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 üzerinde gerçekleşirken, doluluk oranlarımız 2019 seviyelerini yakaladı. Uluslararası direkt yolcu sayımız Ocak- Haziran 2022 döneminde 2019'a göre yüzde 8.3 artarak toplam uluslarası yolcu değişiminden 11.9 puan yüksek gerçekleşti. Haziran'da 2019'a göre uluslararası direkt yolcu artışı yüzde 39, Temmuz'da ise yüzde 44 oldu.



737 MILYON DOLAR KÂR

TÜM dünyayı etkisi altına alan yüksek enflasyon operasyon yaptığımız her istasyonda maliyet artışlarına sebep oldu. Akaryakıt maliyetlerine rağmen yılın ilk 6 ayında 737 milyon dolar net kâr elde ettik. Ortaklığın nakit üretme potansiyelini gösteren FAVKÖK değeri ilk yarıda 1.8 milyar dolar, FAVKÖK marjı ise yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti.

YILIN ilk yarısında, ortaklığımızın yolcu gelirleri 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 5.4 milyar dolara ulaşırken, kargo gelirleri ise 2.5 katına çıkarak 2 milyar dolar seviyesini aştı.

PANDEMI öncesi gelir seviyesini ve kârlılığını önemli ölçüde aşarak Avrupalı emsallerimizin önüne geçtik.